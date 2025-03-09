Больше врача, учителя и военного вместе взятых: сколько зарабатывает мэр Винницы (документ)

Сколько зарабатывает мэр Винницы? Официальные данные за 2024 год

Зарплата украинских чиновников состоит из должностного оклада и различных надбавок, зависящих от стажа, должности и других факторов. К примеру, Сергей Моргунов, городской голова Винницы, зарабатывает около 40 000 грн.

"Телеграф" получил ответ на запрос по поводу официальных доходов мэра Винницы Сергея Моргунова за 2024 год и январь 2025 года.Согласно официальным данным, за 2024 год мэру Винницы было начислено 534 001,89 грн. Из этой суммы после вычета всех налогов и сборов фактически получил 419 210,18 грн.

Должностной оклад Моргунова за год составил 225 765,63 грн., однако основную часть дохода сформировали премии и надбавки.

В первом месяце 2025 городскому голове было начислено 52 689,85 грн, из которых после отчисления налога на доходы физических лиц и военного сбора он получил 40 044,29 грн.

Должностной оклад Моргунова на начало 2025 составляет 23 784,87 грн.

Таким образом, зарплата мэра Винницы значительно ниже доходов руководителей областных администраций, однако остается стабильной и состоит не только из оклада, но и из премий и надбавок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, зарабатывает более 100 тысяч гривен в месяц.