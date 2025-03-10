Росіяни захопили український Костянтинопіль? Що відомо про ситуацію на фронті (карта боїв)

Росіяни в одному селі також мають просування та накопичують живу силу

Війна в Україні триває 1111-й день. Напередодні російські загарбники оголосили про окупацію українського селища Костянтинопіль, що у Волноваському районі Донецької області. Українські аналітики спростовують це.

9 березня міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи угруповання загарбницьких військ "Схід" нібито провели зачистку та закріпилися у населеному пункті. Телеграм-канал DeepState повідомляє, що Костянтинопіль перебуває під контролем українських Сил оборони:

"Сьогодні противник опублікував "сміливу" акцію — запустив декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з "аквафрешами". Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать", — йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики зазначають, що у селищі Улакли загарбники мають просування та накопичують живу силу для подальших штурмів на Костянтинопіль.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська продовжують просуватись на Курщині, де Сили оборони проводять операцію. Ворог захопив Мартинівку та Малу Локню.