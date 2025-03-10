Россияне захватили украинский Константинополь? Что известно о ситуации на фронте (карта боев)

Россияне в одной деревне также имеют продвижение и накапливают живую силу

Война в Украине длится 1111-й день. Накануне российские захватчики объявили об оккупации украинского поселка Константинополь Волновского района Донецкой области. Украинские аналитики опровергают это.

9 марта министерство обороны России заявило, что подразделения группировки захватнических войск "Восток" якобы провели зачистку и закрепились в населенном пункте. Телеграм-канал DeepState сообщает, что Константинополь находится под контролем украинских Сил обороны:

"Сегодня противник опубликовал "смелую" акцию — запустил несколько групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села и снялись с "аквафрешами". Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", — говорится в сообщении.

В то же время, аналитики отмечают, что в поселке Улакли захватчики имеют продвижение и накапливают живую силу для дальнейших штурмов на Константинополь.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска продолжают продвигаться на Курщине, где Силы обороны проводят операцию. Враг захватил Мартыновку и Малую Локню.