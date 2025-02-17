Армія РФ хоче закрити "Андріївський мішок" і не тільки. Де зараз на фронті найгарячіше (карти боїв)

Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку

За минулу добу, 16 лютого, українські захисники вступили у 129 бойових зіткнень з російськими військами. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку.

Російські війська застосували різні види озброєння: завдали 2 ракетних та 95 авіаційних ударів, використали 5 ракет та 141 керовану авіабомбу. Окупанти також здійснили понад 5500 обстрілів, серед яких 124 — із реактивних систем залпового вогню. Додатково ворог задіяв 2932 дрони-камікадзе, повідомляють у добовому звіті Генштабу.

На Покровському напрямку українські військові відбили 40 ворожих атак. Найзапекліші бої точилися біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Олексіївки, Андріївки, Дачного та Улаклів.

На Куп'янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

Куп'янський напрямок

На Лиманському напрямку захисники зупинили 13 атак противника в районах Новосергіївки, Новоєгорівки, Новоплатонівки, Новолюбівки, Нового, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязі та Дронівки.

На Новопавлівському напрямку окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону біля Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки.

Також раніше "Телеграф" писав, що Росія атакувала Україну роєм "шахедів". В деяких областях лунали потужні вибухи.