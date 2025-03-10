"Придется идти на трудные шаги": Рубио раскрыл детали будущих переговоров с Украиной

В Вашингтоне рассказали, чего ждут от Киева на переговорах в Джидде

Украине придется идти на "трудные шаги" в любой возможной сделке, считают в Вашингтоне. При этом там еще не знают, на какие уступки может пойти Москва.

Об этом рассказал глава госдепартамента США Марко Рубио во время полета в Саудовскую Аравию, где он должен встретиться с украинскими переговорщиками. Его слова приводит The New York Times.

"Самое главное, с чем мы должны отсюда уйти, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги. Как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту. Или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме", — сказал он.

При этом главный дипломат США отказался раскрывать любые детали соглашения, но заявил, что обе страны должны понять, что "военного решения этой ситуации не существует".

"Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сказал он.

Примечательно также то, что Рубио пока не знает, на какие уступки готова пойти Москва, но считает, что это важно будет выяснить на будущих переговорах.

Помимо прочего глава Госдепартамента также сказал, что США все еще делятся разведывательной информацией, которая важна для защиты Украины, а также никогда не раздумывали об отключения ее от Starlink.

Он отметил, что угроза президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России показывает, что у Вашингтона есть инструменты давления на Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Кроме того, Рубио заверил, что США никогда не будут оказывать Москве военную помощь.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что во время переговоров Вашингтон поставит Киеву ультиматум с требованием отдать России все, чего хочет Кремль.