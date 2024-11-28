Особняк на 8 кімнат і з басейном: як виглядає будинок під Києвом, у якому жив ліквідований зрадник Ілля Кива

Цей будинок колишній нардеп не світив у своїй декларації

Ілля Кива — одіозний український політик, колишній народний депутат та зрадник, який втік до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Як виявилося, до втечі та подальшої його ліквідації нардеп жив у розкішному особняку під Києвом.

"Телеграф" розповість, як виглядає будинок Іллі Киви під Києвом, який він приховував у своїй декларації.

Ілля Кива та його будинок під Києвом

Проросійський нардеп та представник проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді Ілля Кива не відобразив у своїй декларації будинок у Козині під Києвом, у якому він жив. Це з’ясували журналісти Bihus.info у своєму розслідуванні у листопаді 2021 року.

Як виявилося, йдеться про розкішний особняк, який знаходиться у заповідній зоні у селищі Козин. Журналісти з’ясували це завдяки відео з обшуків, які публікував сам Кива та його соратник Вадим Рабінович. Кому належить будинок встановити не вдалося, але є докази, що скандальний нардеп там жив.

На сайті продажу нерухомості цей будинок оцінили у 21 мільйон гривень станом на 2021 рік. А вартість довгострокової оренди – 120 тисяч гривень на місяць. Ні самого будинку, ні доходів на таку оренду Ілля Кива у декларації не вказав.

Відомо, що особняк має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах 8 кімнат, є басейн. І, судячи з невеликих фрагментів відео зсередини, будинок розкішно обставлений.

Однак, що з будинком Киви зараз невідомо. Самого проросійського депутата було ліквідовано українськими спецслужбами в Росії. Це сталося 6 грудня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила скандального екс-нардепа Іллі Киви. Його поховали в Росії, але через півроку після вбивства.