Особняк на 8 кімнат і з басейном: як виглядає будинок під Києвом, у якому жив ліквідований зрадник Ілля Кива
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Цей будинок колишній нардеп не світив у своїй декларації
Ілля Кива — одіозний український політик, колишній народний депутат та зрадник, який втік до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Як виявилося, до втечі та подальшої його ліквідації нардеп жив у розкішному особняку під Києвом.
"Телеграф" розповість, як виглядає будинок Іллі Киви під Києвом, який він приховував у своїй декларації.
Ілля Кива та його будинок під Києвом
Проросійський нардеп та представник проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді Ілля Кива не відобразив у своїй декларації будинок у Козині під Києвом, у якому він жив. Це з’ясували журналісти Bihus.info у своєму розслідуванні у листопаді 2021 року.
Як виявилося, йдеться про розкішний особняк, який знаходиться у заповідній зоні у селищі Козин. Журналісти з’ясували це завдяки відео з обшуків, які публікував сам Кива та його соратник Вадим Рабінович. Кому належить будинок встановити не вдалося, але є докази, що скандальний нардеп там жив.
На сайті продажу нерухомості цей будинок оцінили у 21 мільйон гривень станом на 2021 рік. А вартість довгострокової оренди – 120 тисяч гривень на місяць. Ні самого будинку, ні доходів на таку оренду Ілля Кива у декларації не вказав.
Відомо, що особняк має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах 8 кімнат, є басейн. І, судячи з невеликих фрагментів відео зсередини, будинок розкішно обставлений.
Однак, що з будинком Киви зараз невідомо. Самого проросійського депутата було ліквідовано українськими спецслужбами в Росії. Це сталося 6 грудня 2023 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила скандального екс-нардепа Іллі Киви. Його поховали в Росії, але через півроку після вбивства.