США на переговорах виступили проти повернення територій України? У ЦПД зробили заяву

Sky News написало, що американські чиновники "не хочуть чути" про кордони 1991 року

Заява про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа виключає повернення України до кордонів 2014 та 2022 років не відповідає дійсності. На переговорах української та американської делегацій в Саудівській Аравії це не озвучували.

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), опублікований матеріал Sky News щодо відкидання Штатами повернення України до кордонів 1991 року неправдивий.

"У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", — йдеться у повідомленні.

Натомість в матеріалі Sky News вказано, що американські чиновники "не хочуть чути" про будь-які прохання України повернути кордони країни до 2014 року (до анексії Криму) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення РФ). На переговорах в Саудівській Аравії США хочуть побачити, на що готова Україна заради миру, які поступки для неї припустимі.

"Схоже, що українцям доведеться піти на досить болісні поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, який вигляд має припинення вогню", – каже співрозмовник видання.

Нагадаємо, у США назвали умову, за якою Трамп готовий відновити військову та розвідувальну підтримку України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від переговорів США та України у Саудівській Аравії.