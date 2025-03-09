Відомий український футболіст працював маскотом у супермаркеті

Гравець розповів про найоригінальнішу роботу у житті

Український форвард "Лівого Берега" Дмитро Шастал давно відомий у країні. В останніх двох матчах Української Прем’єр-ліги (УПЛ) Шастал забивав та забивав красиво.

Нападник зізнався, що на зорі своєї кар’єри він працював маскотом у супермаркеті METRO. Про це футболіст розповів у коментарі для "ТаТоТаке".

“Я ходив по METRO у ростовому костюмі пляшки з морозивом. Я не пам’ятаю бренд – це було розтоплене морозиво у пляшці. Наше завдання було зробити фото у METRO з відвідувачами. Платили божевільні гроші – 30 грн на годину. Це був 2013 рік”.

Шастал у 20-му турі чемпіонату України забив супергол із центру поля у ворота "Вереса" (2:0).

А у 19-му турі Дмитро оформив гол-красень у ворота "Чорноморця" (1:0).

Цього сезону на рахунку 29-річного Шастала 8 матчів в УПЛ, у яких він відзначився двома голами. До речі, у січні футболіст на правах вільного агента перейшов із "Полісся" до "Лівого Берегу".

Раніше колишній воротар "Чорноморця" та збірної України Олексій Шевченко жорстко пройшовся по своєму колишньому тренеру в одеському клубі Роману Григорчуку. Футболіст порівняв наставника з Путіним.