Олігарх Абрамович міг заощадити мільйони, видаючи свої яхти за орендовані, - розслідування ЗМІ

Представники Абрамовича вже прокоментували це

Російський олігарх Роман Абрамович недоплатив мільйони євро податків за користування своєю приватною флотилією вартістю понад мільярд доларів. Російський мільярдер заперечує обізнаність про схему, яка, згідно з журналістським розслідуванням, дала йому змогу заощадити мільйони на купівлі та обслуговуванні яхт.

Про це пише Euronews, посилаюсь на розслідування BBC News і Бюро журналістських розслідувань (The Bureau of Investigative Journalism). Абрамович нібито міг створити фіктивний бізнес з оренди супер'яхт, якими користувався сам, і так заощадив на їхньому обслуговуванні та заправці.

Конкретно мова могла йти про ПДВ: для прогулянкових суден цей податок дійсний, але при здачі судна в оренду власники від нього звільняються.

За схемою стояла створена Абрамовичем на Кіпрі компанія Blue Ocean Yacht Management, на цей час ліквідована. Її директор, згідно зі злитими документами, свого часу прямо просив підлеглих знайти способи уникнути сплати ПДВ з купівлі яхт і заощадити на їх обслуговуванні.

Яхта «Екліпс», пришвартована в районі турецького курорту Бодрум. Фото - Getty Images

У спільному розслідуванні "Бі-бі-сі" і Бюро журналістських розслідувань наголошується, що якби Абрамович вів справжній бізнес зі здачі в оренду яхт, то можна було б очікувати на значний прибуток. Однак звітність Blue Ocean показує, що з 2005-го по 2012-й рік її витрати практично збігалися з доходами.

115-метрова супер'яхта «Луна» в порту Гамбурга. Першим її власником був Роман Абрамович, потім яхту купив російський мільярдер Фархад Ахмедов. З 2022 року судно перебуває під арештом через санкції проти Росії. 20 листопада 2024 року

Європейська влада вже вживала заходів проти компанії, запідозривши її в ухилянні від податків, але тоді вона, судячи з усього, не була обізнана про яхтову схему.

Представники Романа Абрамовича заявили російському виданню ТАСС 29 січня, що повідомлення ЗМІ "категорично не відповідають дійсності".

"Пан Абрамович завжди діяв відповідно до професійних податкових рекомендацій і не здійснював жодних правопорушень", — заявили представники бізнесмена.

Роман Абрамович — що відомо

Роман Абрамович — російський олігарх та бізнесмен, колишній губернатор Чукотки, який найбільш відомий як колишній власник футбольного клубу "Челсі" (2003-2022).

Народився в 1966 році в Саратові. Будував свій капітал у 1990-х роках під час приватизації в Росії, зокрема через нафтову компанію "Сибнефть". В роки різних володів значними частками в компаніях "Русал", "Аерофлот" та інших.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції західних країн. Був зобов'язаний продати "Челсі" та зазнав обмежень щодо своїх активів у Великій Британії та ЄС.

Абрамович брав участь у перших раундах мирних переговорів між Україною та Росією у 2022 році як неофіційний посередник, хоча конкретних результатів це не принесло.

За всіма оцінками його статки складають кілька мільярдів доларів, хоча саме сума після санкцій невідома.

Раніше "Телеграф" писав, як живе Абрамович у "золотій клітці" Туреччини.