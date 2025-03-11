Інцидент із ДАІ та конфлікт із Мілевським: знаменитий український футболіст завершив кар’єру

Відомий воротар повісив рукавички на цвях

37-річний воротар Денис Бойко зненацька оголосив про завершення кар’єри. До речі, Денис вважає, що збірна України легко виграє відбіркову групу ЧС-2026 із Францією чи Хорватією.

Відповідний пост 37-річний Бойко розмістив у Instagram. Футболіст подякував усім, кого зустрів на своєму професійному шляху.

"Футбол – це моє життя! Дякую за увагу та зустріч! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", — написав Бойко.

Скандал із ДАІ

Денис зробив чудову кар’єру і лише зрідка потрапляв до заголовків ЗМІ з нефутбольних причин. Наприклад, 2010 року Бойка нібито затримала ДАІ (Державтоінспекція МВС України, ліквідована у 2015 році), опинившись за кермом у нетверезому стані. Після вдалої гри за молодіжну збірну, яка вийшла на Євро-2011, футболістам дозволили відзначити успіх, щоправда, Денис переборщив із розпиванням алкогольних напоїв. За інформацією ЗМІ, Бойко поводився по-хамськи, що співробітникам ДАІ довелося доставити його до відділення міліції, при цьому офіційно футболіста не затримували.

Конфлікт із Мілевським

2020 року скандальний футболіст Артем Мілевський розповів, чому називає Бойка "щуром". Як виявилося, "динамівці" викрили Дениса у шулерстві під час гри у карти. "Міля" публічно заявив, що таке не прощається.

Розлучення з дружиною

2025 року Бойко розповів, як пройшов його шлюборозлучний процес із колишньою дружиною Валерією.

"У нас не було шлюбного договору, ми розділили рівно 50 на 50. Потиснули руки, підписали договір і розійшлися. Абсолютно все 50 на 50. У мене така позиція. Ми прожили не один, не два і навіть не п’ять років разом

У мене дуже просте ставлення до грошей і до всього іншого. Ми багато часу були разом, і я вважаю, що це справедливо – розійтися на рівних умовах”, – розповів Бойко в інтерв’ю “Люкс ФМ”.

Колишня дружина Дениса Бойка Валерія

Нагадаємо, Бойко є вихованцем київського "Динамо". Протягом кар’єри він встиг пограти за київський ЦСКА, "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", "Бешикташ", "Малагу" та "Полісся".

В активі Бойка 7 матчів за збірну України. Денис один раз виграв чемпіонат України, двічі – Кубок країни та тричі – Суперкубок. Разом із "Бешикташем" українець перемагав у чемпіонаті Туреччини, у сезоні 2014/15 він грав за "Дніпро" у фіналі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що легенда "Шахтаря" Андрій Пятов завершив кар’єру. До речі, воротар також розлучився із дружиною.