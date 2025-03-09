Старший за неї на 29 років: що відомо про обраницю скандального екснардепа Онищенка

Екснардеп закрутив роман з росіянкою

Олександр Онищенко — скандальний український бізнесмен та колишній народний депутат. Його засудили в Україні за заволодіння понад 740 мільйонів державних гривень, отриманих з видобутку та продажу природного газу. Однак бізнесмен не відбував покарання, бо втік з країни. Водночас чоловік показував себе з молодою російською моделлю.

"Телеграф" з'ясував, що обраницею екснардепа є модель Дар’я Вакуліна. Вона з'явилась на знімку, який Онищенко оприлюднив до Дня Святого Валентина у 2024 році. Вони відпочивали у Порто Черво — розкішному італійському курорті на півночі Сардинії. Пара була в Італії разом зі спільною маленькою донькою.

Олександр Онищенко та Дар'я Вакуліна, колаж "Телеграфу"

Вакуліна родом із Санкт-Петербурга. Їй зараз 27 років, а Онищенку — 55. Дар'я починала модельну кар'єру у Росії. Зараз жінка співпрацює з італійськими модельними агенціями. Також вона заснувала власний бренд одягу. Окрім цього, модель подорожує різними країнами. Зокрема, побувала на Мальдівах, в Італії, Франції, Африці.

Вакуліна активно подорожує по світу, фото з її інстаграму

Вакуліна їздить по дорогих курортах, фото з її інстаграму

Вакуліна працює моделлю, фото з її інстаграму

Схоже, Вакуліна не засуджує Росію за війну проти України. Одну зі світлин вона підписала "Московушка любимая", чим висловила любов до країни-агресорки. Вона періодично з'являється у Росії, де відпочиває та позує на фотосесіях.

Вакуліна зізнавалась у любові Росії, фото з її інстаграму

У жовтні 2021 року модель розповіла про народження доньки. У цей період показував свою четверту дитину й скандальний екснардеп. Також у нього є троє дітей від різних шлюбів. Зокрема, донька Діана від невідомої жінки, син Олександр від ексмоделі Ксенії Кузьменко та син Роман від гімнастки Ганни Різатдінової.

Вакуліна з донькою, фото з її інстаграму

Вакуліна подорожує разом з донькою, фото з її інстаграму

Зазначимо, що Онищенка звинувачують в організації "газових схем", учасники якої заробили понад 1,6 мільярда гривень. В Україні ексчиновника оголосили у розшук, а згодом затримали в Німеччині. Однак Німеччина відмовила Україні в екстрадиції бізнесмена. Пізніше чоловік навіть прийняв російське громадянство, щоб виступати за збірну цієї країни з кінного спорту. У 2023 році Онищенка заочно засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Олександра Онищенка. Він має четверо дітей від різних жінок.