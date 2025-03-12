На місці поховання є особливий знак: який вигляд має могила ексміністра МВС Дениса Монастирського

Посадовець загинув у 43 роки

Денис Монастирський у 2021-2023 був міністром внутрішніх справ України. До цього він працював народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та був членом РНБО. Чиновник трагічно загинув разом з колегами в авіакатастрофі у Броварах у січні 2023 році. Цікаво, що йому вдалося виграти суд у "злодія в законі" Андрія Недзельського.

"Телеграф" розкаже, що відомо про діяльність політика і де його поховали.

Що відомо про Дениса Монастирського

Майбутній політик народився в 1980 році в Хмельницькому. Навчався у місцевому університеті права та став кандидатом юридичних наук. Певний час був юрисконсультом на Хмельницькому заводі ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Пресс".

Монастирський працював юристом, фото "Слуга народу"

У 2003-2006 роках Монастирський був помічником-консультантом народного депутата у парламенті. Певний час працював юристом у приватних компаніях Hillmont Partners і Global Ties KC. Протягом 11 років Денис викладав у Хмельницькому університеті управління та права.

У 2015-2016 роках чиновник брав участь реструктуризації органів прокуратури. Працював юристом у компанії "Лігал Консалтинг". Денис долучався до створення Державного бюро розслідувань, зокрема був секретарем комісії.

Монастирський формував ДБР, фото Віталія Носача, "РБК-Україна"

Упродовж 3 років Монастирський співпрацював з центром "Український інститут майбутнього" як експерт з питань реформування правоохоронної та судової систем. Протягом 2 років Денис працював депутатом і очолював Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Монастирський був нардепом від "Слуги народу", фото "Слуга народу"

У 2021 році Монастирського обрали міністром внутрішніх справ України. У 2022 році він долучався до операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ. Тоді на батьківщину повернулися 215 українських військових, зокрема понад 100 бійців і командири "Азова".

Смерть і могила Дениса Монастирського

Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах у січні 2023 року. Тоді літак, який рухався на Схід України, раптово впав в одному з житлових кварталів Броварів. Унаслідок цього загинув міністр МВС, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк та інші посадовці. Загалом загинуло 14 людей, зокрема ті, що були на борту, а також п'ятеро мешканців Броварів.

Трагедія в Броварах, фото "РБК-Україна"

Правоохоронці заявили, що причиною катастрофи стало "відверте порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту". Державне бюро розслідувань оголосило підозру п'ятьом працівникам ДСНС.

Чотирьом із них інкримінують порушення правил безпеки гелікоптера, що спричинило загибель людей. Покарання передбачає ув'язнення від 5 до 10 років. Ще одному працівнику висунули службову недбалість, що карається ув'язненням від 2 до 5 років. Наразі прокурори передали до суду обвинувальний акт.

Покійного міністра МВС поховали на ділянці №42а Байкового кладовища у Києві. Йому встановили плоский пам'ятник з білого мармуру. На меморіалі є портрет та ініціали Монастирського, а також зображення дрона. А все тому, що ексміністр МВС та його перший заступник Єнін брали участь у розробці та створенні літального об'єкта, який одним із перших атакував Москву.

Могила Дениса Монатирського, скриншот зі сторінки у тіктоці "Гранітного майстра"

Мармуровий пам'ятник Монастирському, скриншот зі сторінки у тіктоці "Гранітного майстра"

Відео могили Монастирського, "Гранітний майстер"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила скандального ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Його поховали у рідному місті.