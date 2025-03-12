Що буде з мобілізацією та воєнним станом в Україні під час 30-денного перемир’я

Важливо розуміти, що йдеться не про мир

У разі встановлення режиму припинення вогню на 30 днів в Україні, воєнний стан та мобілізацію скасовувати не потрібно. До цієї ініціативи слід ставитись з обережністю.

Про це сказав депутат Верховної Ради від фракції "Голос" та секретар парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко під час брифінгу. Він нагадав, що йдеться не про мир.

"Ми говоримо про можливість перемир’я на 30 днів, тому про скасовування воєнного стану та припинення мобілізації не йдеться", — заявив Костенко.

Він додав, що противник може використати перемир’я у своїх цілях: спробує накопичити сили, спланувати нові операції та почати розхитувати Україну зсередини.

Костенко пояснює, що навіть якщо Росія погодиться, то мають бути проведені складні процеси з врегулюванням питань щодо того, як перемир’я утримуватиметься і як фіксуватиметься виконання домовленостей сторонами.

"Не можна сказати, що, мовляв, давайте просто перестанемо стріляти протягом 30 днів. Якщо перемир’я відбудеться, то треба прописати конкретні кроки, хто за що відповідає", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він та його адміністрація мають намір зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. У Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.