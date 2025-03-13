Не уцелело практически ни одного здания

Бои в Курской области продолжаются. ВСУ удерживают территорию в области с целью предотвращения наступления россиян на Сумскую область.

В последние дни русские войска начали контрнаступление и пытаются вернуть контроль над Суджей. Украинская официальная сторона не подтвердила информацию о выходе наших военных из города, в то время как министерство обороны РФ уже традиционно поспешило заявить о своем успехе.

Путин, принесший войну на территорию Украины, теперь получил ее на собственной земле. Но какова цена этих его "побед" — полное уничтожение городов и населенных пунктов. Оккупанты безжалостно бомбили Суджу и днем, и ночью, чтобы вытеснить оттуда украинских военных.

На опубликованном видео можно увидеть, что от города остались только развалины. Российская армия не жалела боеприпасов для борьбы с ВСУ, превратив Суджу в руины. Практически не осталось целых построек.

"Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских построек там мало", — прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Согласно картам DeepState, ВСУ удерживают окрестности Суджи.

Также "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Курской области. В частности, он сказал, что армия РФ прилагает огромные усилия, не ценяя жизнь своих военнослужащих и неся огромные потери, чтобы перенести боевые действия в Харьковскую и Сумскую области.