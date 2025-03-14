Писав про політику, Одесу та показував маленьку доньку: що перед загибеллю публікував активіст Ганул

Ганул отримував численні погрози

Сьогодні вранці, 14 березня, в Одесі вбили відомого активіста та волонтера Дем’яна Ганула. Нещодавно 31-річний чоловік став батьком і з радістю ділився з підписниками фотографіями маленької доньки, а також своїми думками щодо важливих політичних тем.

Громадський діяч Дем’ян Ганул активно вів сторінку в Instagram, де за його життям стежили понад 9 тисяч фоловерів, а також Telegram, який читали майже 25 тисяч людей. У блогах він розповідав про свою діяльність та ділився особистими моментами.

Про що писав у соціальних мережах убитий Дем’ян Ганул

Більшість своїх публікацій одеський активіст присвячував політичним темам, що стосуються війни. Зокрема, ділився своєю думкою щодо заяв лідера США Дональда Трампа про Україну. Він закликав громадян підтримувати свою країну та дії президента Володимира Зеленського.

Дем’ян Ганул міркував про політику та війну в Україні

У своєму Telegram-каналі він приділяв увагу як українським, так і міжнародним новинам. Дем’ян Ганул багато писав про Одесу, де мешкав разом із сім’єю. Він публікував відео "прильотів" по місту, а також виступав за захист збереження історичних та архітектурних об’єктів.

Дем’ян Ганул часто писав про Одесу та виступав за збереження архітектури

На своїй сторінці в Instagram він любив показувати фоловерам свою маленьку дочку, яку звуть Сара. Дем’ян розповідав, що батьківство для нього новий і непростий досвід і багато чоловіків недооцінюють весь тягар, який відчувають жінки новонароджених дітей.

Дем’ян Ганув разом із дочкою Сарою

Одеський активіст показував аудиторії фотографії своєї спадкоємиці, яку вони із дружиною хрестили минулого місяця. Первенця Ганулу подарувала фітнес-тренер та блогер Жанна Вознюк.

Дем’ян Ганул ділився особистими моментами у соцмережах

"Телеграф" писав раніше, що відомо про дружину вбитого одеського активіста Ганула та як вона виглядає. Вони одружилися у квітні 2024 року.