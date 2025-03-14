Писал о политике, Одессе и показывал маленькую дочь: что перед гибелью публиковал активист Ганул

Ганул получал многочисленные угрозы

Сегодня утром, 14 марта, в Одессе убили известного активиста и волонтера Демьяна Ганула. Недавно 31-летний мужчина стал отцом и с радостью делился с подписчиками фотографиями маленькой дочери, а также своими мыслями касательно важных политических тем.

Общественный деятель Демьян Ганул активно вел страницу в Instagram, где за его жизнью следили более 9 тысяч фолловеров, а также Telegram, который читали почти 25 тысяч человек. В блогах он рассказывал о своей деятельности и делился личными моментами.

О чем писал в социальных сетях убитый Демьян Ганул

Большинство своих публикаций одесский активист посвящал политическим темам, касающимся войны. В частности, делился своим мнением по поводу заявлений лидера США Дональда Трампа об Украине. Он призывал граждан поддерживать свою страну и действия президента Владимира Зеленского.

Демьян Ганул рассуждал о политике и войне в Украине

В своем Telegram-канале он уделял внимание как украинским, так и международным новостям. Демьян Ганул много писал об Одессе, где жил вместе с семьей. Он публиковал видео "прилетов" по городу, а также выступал за защиту сохранения исторических и архитектурных объектов.

Демьян Ганул часто писал об Одессе и выступал за сохранение архитектуры

На своей странице в Instagram он любил показывать фолловерам свою маленькую дочь, которую зовут Сара. Демьян рассказывал, что отцовство для него новый и непростой опыт и что многие мужчины недооценивают всю тяжесть, которую испытывают женщины новорожденных детей.

Демьян Ганул вместе с дочерью Сарой

Одесский активист показывал аудитории фотографии своей наследницы, которую они с женой крестили в прошлом месяце. Первенца Ганулу подарила фитнес-тренер и блогер Жанна Вознюк.

Демьян Ганул делился личными моментами в соцсетях

"Телеграф" писал ранее, что известно о жене убитого одесского активиста Ганула и как она выглядит. Они поженились в апреле 2024 года.