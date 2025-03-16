Підозрюваний у вбивстві Ганула служив у 28 ОМБР: що сказали у бригаді

У ЗСУ відреагували на затримання підозрюваного у вбивстві одеського активіста

Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв проходив службу у 28 ОМБР імені Лицарів Зимового походу. Однак з моменту переведення він майже постійно перебував на лікуванні й не брав участі у бойових діях.

Про це пресслужба бригади повідомила у соцмережі Facebook. Там зазначили, що старший лейтенант Шалаєв самовільно залишив військову частину 22 лютого 2025 року.

"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався", — сказано в повідомленні.

У бригаді зазначили, що передали всю інформацію правоохоронцям і сподіваються, що злочинець зазнає найсуворішого покарання. Сама бригада продовжує виконувати бойові завдання на Торецькому напрямку.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 14 березня, у центрі Одеси було застрелено відомого активіста Дем’яна Ганула. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після цього наголосив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".