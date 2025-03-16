У шоломі та бронежилеті: підозрюваному у вбивстві Дем’яна Ганула обирають запобіжний захід
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В Одесі суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві українського активіста Дем’яна Ганула. На судовому засіданні він з’явився в шоломі та бронежилеті.
Інформація про це з’явилася у місцевих ЗМІ та Telegram-каналах. Було також опубліковано фотографії та відео із зали суду.
Зазначається, що суд проходитиме у закритому режимі.
Як пише "Думська", під час відкритої частини засідання стало відомо, що чоловік був командиром механізованого взводу одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
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