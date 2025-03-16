Подозреваемый в убийстве Ганула служил в 28 ОМБР: что сказали в бригаде

В ВСУ отреагировали на задержание подозреваемого в убийстве одесского активиста

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергей Шалаев проходил службу в 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода. Однако с момента перевода он почти постоянно находился на лечении и не участвовал в боевых действиях.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в соцсети Facebook. Там отметили, что старший лейтенант Шалаев самовольно оставил воинскую часть 22 февраля 2025 года.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ВИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался", — сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что передали всю информацию правоохранителям и надеются, что преступник понесет самое суровое наказание. Сама же бригада продолжает выполнять боевые задания на Торецком направлении.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко после этого отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".