Тільки під час війни. Зеленський дозволив відправляти підрозділи ЗСУ в інші країни

Захисників можуть відправити для декількох цілей

Володимир Зеленський підписав закон, який надає президентові право направляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомяє "Телеграф".

Скриншот закону

Президент України підписав закон, який надає йому право направляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

Військові частини та підрозділи ЗСУ можуть бути відправлені за межі України для наступних цілей:

забезпечення національної безпеки;

стримування збройної агресії;

захисту суверенітету та територіальної цілісності України;

реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Закон доопрацювали, враховуючи пропозиції президента. Ініціатива уточнює процес ухвалення рішень про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон, визначає порядок їхнього перебування там і гарантує відповідність акту міжнародним стандартам.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла законопроєкт 15 січня 2025 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ.