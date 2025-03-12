Заборона спілкування російською мовою в школах може стати жорсткішою: що відомо про новий законопроєкт

Народний депутат вважає, що документ може роздратувати Угорщину і стати козирем для Кремля

У парламенті України зареєстровано законопроєкт №13072 "Про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі". Документ передбачає повну заборону спілкування російською мовою у школі, у тому числі й на перервах.

Про це пише народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. Він вважає законопроєкт подарунком для Москви.

"У Раді зареєстрована чергова спроба заборонити спілкування російською мовою на перервах у школі. Цього разу нардепка Піпа обманом, як мені сказали, втягнула в цю історію першого віцеспікера Корнієнка, але суть законопроєкту така сама, як і минулого разу", — йдеться в публікації.

Народний обранець назвав проєкт документа червоною ганчіркою "для угорців, які вже й так заблокували нам відкриття кластера щодо переговорів про членство в ЄС".

"Не говоритиму про те, що в нинішній ситуації це величезний козир та подарунок для Російської Федерації", – додав Бужанський.

Він також висловив здивування, що співавтором законопроєкту стала кримська татарка Таміла Ташева, оскільки він передбачає заборону для школярів спілкуватися на перервах не лише російською, а й кримсько-татарською мовою.

Загалом ініціаторами законопроєкту є 26 нардепів, найвідоміші з них: Олександр Корнієнко, Володимир В’ятрович, Софія Федіна, Микита Потураєв та Мар’яна Безугла. Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету.

Раніше співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, юрист та громадський активіст Геннадій Друзенко назвав три причини, чому в Україні не слід забороняти російську мову.