Хорошие деньги и жилье: пенсионерам предлагают выгодную работу
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Заработная плата производится 4 раза в месяц
Для активных и коммуникабельных пенсионеров сейчас есть множество занятостей с хорошими условиями, простыми задачами и дружеским коллективом. Например, в селе Счастливое Киевской области ищут фасовщика.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели предлагают своевременную оплату, проживание и хорошие условия.
Компания специализируется на оптовой торговле и поставке свежей зелени в ведущие супермаркеты Украины, в частности АТБ-маркет, Сильпо, Фора и т.д.
К тому же удобное месторасположение — рядом со столицей всего в 10 минутах от станции метро "Харьковская".
Главные требования и задачи:
- фасовка свежей зелени, такой как укроп, петрушка, лук зеленый, салаты и другие продукты;
- работа в команде по подготовке товара к поставке в крупные торговые сети;
- участие в процессе комплектования продукции и обеспечение ее надлежащей упаковки.
Чего работодатели ждут от кандидата:
- ответственность и внимательность к деталям;
- быстрота и желание работать в активном темпе;
- желание развиваться вместе с компанией.
На работу готовы взять пенсионеров, которые не имеют опыта в этой сфере, но готовы приобретать новые знания и навыки.
Условия труда
Фасовщику предлагают максимально комфортные и выгодные условия:
- достойная заработная плата от 25 000 грн в месяц и выше;
- официальное трудоустройство и социальные гарантии;
- гибкий график работы, возможность работать по вахтенному методу или на подработку. График можно корректировать в индивидуальном порядке;
- своевременные выплаты – зарплата выплачивается 4 раза в месяц;
- проживание в хостеле — для иногородних кандидатов предоставляется жилье со всеми условиями отдыха и жизни;
- работа в хорошо обустроенном помещении склада.
Сейчас компания развивается и постоянно находится в поиске новых работников для расширения штата.
Успейте отправить свое резюме, ведь вакансия популярна и уже пересматривается 18 соискателями, поэтому не теряйте время и подайте заявку первыми!
Для пенсионеров это станет прекрасной возможностью не только пополнить свой бюджет, но и оставаться активными, сохраняя социальные контакты и возможность работать в дружественном коллективе.
Ранее "Телеграф" писал о подработке для "продвинутых" пенсионеров. Работодатели ищут на должность дежурного диспетчера в Вишневом.