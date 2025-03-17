Хорошие деньги и жилье: пенсионерам предлагают выгодную работу

Заработная плата производится 4 раза в месяц

Для активных и коммуникабельных пенсионеров сейчас есть множество занятостей с хорошими условиями, простыми задачами и дружеским коллективом. Например, в селе Счастливое Киевской области ищут фасовщика.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатели предлагают своевременную оплату, проживание и хорошие условия.

Компания специализируется на оптовой торговле и поставке свежей зелени в ведущие супермаркеты Украины, в частности АТБ-маркет, Сильпо, Фора и т.д.

К тому же удобное месторасположение — рядом со столицей всего в 10 минутах от станции метро "Харьковская".

Скриншот вакансии

Главные требования и задачи:

фасовка свежей зелени, такой как укроп, петрушка, лук зеленый, салаты и другие продукты;

работа в команде по подготовке товара к поставке в крупные торговые сети;

участие в процессе комплектования продукции и обеспечение ее надлежащей упаковки.

Чего работодатели ждут от кандидата:

ответственность и внимательность к деталям;

быстрота и желание работать в активном темпе;

желание развиваться вместе с компанией.

На работу готовы взять пенсионеров, которые не имеют опыта в этой сфере, но готовы приобретать новые знания и навыки.

Условия труда

Фасовщику предлагают максимально комфортные и выгодные условия:

достойная заработная плата от 25 000 грн в месяц и выше;

официальное трудоустройство и социальные гарантии;

гибкий график работы, возможность работать по вахтенному методу или на подработку. График можно корректировать в индивидуальном порядке;

своевременные выплаты – зарплата выплачивается 4 раза в месяц;

проживание в хостеле — для иногородних кандидатов предоставляется жилье со всеми условиями отдыха и жизни;

работа в хорошо обустроенном помещении склада.

Сейчас компания развивается и постоянно находится в поиске новых работников для расширения штата.

Успейте отправить свое резюме, ведь вакансия популярна и уже пересматривается 18 соискателями, поэтому не теряйте время и подайте заявку первыми!

Для пенсионеров это станет прекрасной возможностью не только пополнить свой бюджет, но и оставаться активными, сохраняя социальные контакты и возможность работать в дружественном коллективе.

Ранее "Телеграф" писал о подработке для "продвинутых" пенсионеров. Работодатели ищут на должность дежурного диспетчера в Вишневом.