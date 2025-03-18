Украинцы устроили мем-марафон из-за резкого похолодания. Собрали лучшее
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Юмор помогает украинцам справится с похолоданием
Резкое похолодание, которое пришло в Украину после теплой погоды, вызвало шквал шуток в соцсетях. Украинцы иронизируют на эту тему в постах и снимают "тиктоки".
"Телеграф" собрал лучшее из сети. Так, например, жители Львова, куда внезапно вернулся отопительный сезон, удивляются снегу посреди весны.
"С Новым годом?", — пишет один из пользователей.
Другие пользователи иронизируют на тему переменчивого гардероба этой весной. Дескать, с такой погодой внешний вид украинцев всего за 1 день может измениться до неузнаваемости.
Некоторые подмечают, как с такой погодой может кардинально меняться и настроение. Видео — 18+.
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Напомним, ранее мы писали о том, что 17 марта, Киев накрыло снегом, который принес с собой чувство возвращения зимы. Несмотря на календарную весну, в столице наблюдаются снеговые осадки – пока мелкие, но заметные в отдельных районах города.
Также мы сообщали о том, что синоптик назвала даты, когда снова ждать тепла в Украине. Холода не должны задержаться надолго.