Зима повернулася у Київ: столицю сильно засипає снігом (відео)

Зима повернулася посеред березня

У понеділок, 17 березня, Київ накрило снігом, який приніс із собою відчуття повернення зими. Попри календарну весну, у столиці спостерігаються снігові опади – поки що дрібні, але помітні в окремих районах міста.

Про це повідомила низка столичних Телеграм-каналів. Свідками негоди стали й журналісти "Телеграф". Наразі сніг падає в північних районах міста, однак до 20:00 огорне всю столицю.

Ще раніше перші сніжинки зафіксували у Київській області – в Бучанському районі. Прогнози синоптиків справдилися: північ України опинилася під впливом холодного циклону, який приніс зимові мотиви у березневий день.

За даними Ventusky, у Києві зараз хмарна погода з періодичними опадами, а температура тримається на рівні +2°…+1°C. Проте із настанням вечора прогнозується подальше зниження, мешканці столиці відчують незначні морози в -1°…-3°C.

О 20:00 мешканці всіх районів Києва та навколишніх міст матимуть змогу спостерігати опади снігу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що до України прийшла арктична повітряна маса. У західних областях та у більшості північних, температура повітря 15 березня становитиме +3 +9 градусів. На решті території України в суботу ще затримається тепло, буде +12 +20 градусів.