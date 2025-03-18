Его назвали вероятной заменой Сырскому. Кто такой генерал Мойсюк и чем известен

Евгений Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, а начинал комбатом

В украинском правительстве, возможно, рассматривают вариант замены действующему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Одним из потенциальных кандидатов является Евгений Мойсюк, ранее бывший заместитель Валерия Залужного.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, замену якобы рассматривают после неудачи на Курском направлении.

Скриншот сообщения Гончаренко

В то же время источники "Телеграфа" в Офисе президента опровергли слухи о замене Сырского.

Что известно о Евгении Мойсюке

Родился 7 октября 1979 в Черновцах. Мойсюк — украинский военный, генерал-лейтенант ВСУ, с 7 февраля 2025 года занимает должность замминистра обороны.

Генерал Евгений Мойсюк, фото: Википедия

В 2000 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, а затем получил оперативно-стратегическое и оперативно-тактическое образование в Национальном университете обороны Украины.

"Это один из самых опытных офицеров нашей армии, боевой командир. Его зона ответственности — развитие и генерация Сил обороны, в частности, военное образование, мобилизационные процессы и подготовка воинов", — рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Евгений Мойсюк начинал войну комбатом, а позже получил звание генерала.

С 2021 по 2023 год был заместителем главнокомандующего Сил обороны (В. Залужного).

За свою карьеру принял участие в миротворческих миссиях в Ираке, Косово и войне на Донбассе. С декабря 2014 лично руководил обороной Донецкого аэропорта, а после его полного разрушения российскими войсками — организовал вывод личного состава.

Что известно об операции в Курской области

По словам военного эксперта Ивана Ступака, бои на Курщине превратились из военной операции исключительно в политическую.

"Поэтому наши военные держались за эти клочки земли, не понимая, как этим можно было воспользоваться", — пояснил он.

Военнослужащий и председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что Курская область могла бы быть "козырем" для Украины, если бы официальная позиция была другой. Например, если бы эти территории сочли оккупированными или закрепили их в Конституции как часть Украины.

Сейчас украинские бойцы контролируют значительную территорию противника. Рустем Умеров заявил, что для сохранения сил командование провело плановую передислокацию военных на более выгодные оборонительные позиции. К тому же он добавил, что ни одно подразделение не находится в окружении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Генерал-майор Андрей Гнатов в этой должности сменил генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.