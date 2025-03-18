В Украине начинается "охота" на любителей сладкого: за что могут оштрафовать

Граждане, собирая сок самостоятельно для собственных нужд, своими действиями могут повлечь гибель дерева

С середины марта в Украине начинается сезон сбора березового сока. Однако в пределах населенных пунктов такая деятельность запрещена. Нарушителям, которые проводят незаконный сбор сока, может грозить немалый штраф.

Об этом говорят в Государственной экологической инспекции. Отмечается, что часто граждане, собирая сок самостоятельно для собственных нужд, могут своими действиями привести к гибели дерева.

"Обычно это происходит потому, что люди не смотрят ни на век дерева, ни на площадь, где это можно делать. Как следствие, внутри березы начинаются процессы гниения, грибковые заболевания и дерево теряет свои качества", — говорится в сообщении.

Заготовка древесных соков в пределах населенных пунктов является нарушением пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, ответственность за которое предусмотрено ст. 152 КУоАП и влечет наложение штрафа на граждан от 850 до 1700 грн.

За самовольную заготовку древесных соков в лесах нарушителей будет ждать наказание согласно ст. 70 КУоАП.

Специалисты Государственной экологической инспекции обращают внимание граждан и органов местного самоуправления на недопущение добывания древесных соков в пределах населенных пунктов и лесных массивов.

Что такое березовый сок и почему его сбор вредит природе

Это прозрачная, сладковатая жидкость, содержащаяся в сосудах древесины березы и образующаяся в больших количествах в период весеннего сокодвижения (с середины марта по середину апреля). Содержит глюкозу (0,5-2%), минеральные вещества (0,03%, в том числе К, Са, Fe).

Чтобы добыть его, в березе диаметром ствола не менее 30 см проделывают отверстие и подставляют емкость, в которую начинает капать сок. Сверление отверстий и прорубка коры делает дерево уязвимым к инфекциям и гниению. Это ослабляет экологическую стойкость дерева, делая его более чувствительным к неблагоприятным погодным условиям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на самом деле скрывалось за этикеткой "березовый сок" в Советском Союзе. Он был одним из самых популярных напитков.