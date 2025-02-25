У ЄС проти передачі Україні активів Росії: Politico розкрило список країн

Думки Урсули фон дер Ляйєн та Каї Каллас розділились

Пропозицію щодо конфіскації російських заморожених активів для передачі коштів Україні не підтримала низка країн Європи на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Адже ці активи можуть стати важелем впливу на переговори РФ та США.

Про це повідомляє Politico. Зазначається, що ЄС та інші країни можуть арештувати російські активи, адже наразі вони не ввійшли у переговорну групу щодо війни в Україні.

Серед країн, які підтримують негайну передачу заморожених активів РФ Україні — Польща, Чехія, а також головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Водночас країн, які проти цього більше, йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Іспанію та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн. Одним з аргументів противників передачі заморожених активів є побоювання налякати міжнародних інвесторів, а також позбавити ЄС найбільшої переваги в мирних переговорах.

"Якби ви розморозили (активи, — ред.) і віддали Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", — заявив один із дипломатів ЄС.

До того ж президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом наголосив, що Захід може законно використовувати доходи від активів під час війни. Але наполіг, що конфіскація цих активів нібито незаконна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що партнери України оголосили про нові пакети допомоги, у які ввійшли і заморожені активи Росії.