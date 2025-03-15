Чи зупинить ЄС допомогу Україні в разі перемир'я? У ЗМІ дали відповідь

Україну хочуть зробити "сталевим дикообразом"

Переговори України та Росії про тимчасове припинення вогню можуть закінчитися успіхом, але навіть у цьому випадку ЄС не перестане постачати зброю Києву. Дипломати впевнені, що тільки так можна допомогти Україні зайняти більш сильну позицію на переговорах та відбити можливу повторну атаку з боку РФ.

Про це повідомляє Deutsche Welle. За даними видання, у Брюсселі наполягають на участі ЄС у переговорах щодо перемир’я між Україною та Росією, які США ведуть без посередництва Європи.

Європейський Союз не збирається припиняти постачання озброєння Україні у разі досягнення 30-денного припинення вогню, навіть якщо це буде однією з вимог Путіна.

Дипломати наполягають на тому, що під час потенційного припинення вогню "необхідно озброювати Україну, а в жодному разі не навпаки". Тільки це допоможе ЗСУ продовжувати стримування у разі відновлення військових дій з боку РФ.

"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом"… Дуже важливо поставити Україну в більш сильне становище на переговорах і не дати росіянам скористатися "другим шансом" для перегрупування та повторної атаки", — йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Чиновники Брюсселя також наполягають на тому, що представники ЄС мають обов’язково бути залученими до мирного процесу та брати участь у переговорах щодо перемир’я між Україною та Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що радники з безпеки лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона з неанонсованим візитом. Поїздку організували в найкоротші терміни і вона відбувається на тлі незалученості Європи до переговорного процесу про "припинення війни" в Україні.