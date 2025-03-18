Терпів пекельний біль, але не приймав знеболювальних: від чого помер український дисидент Лесь Танюк і де похований

Лесь Танюк протягом 60 років вів щоденні записи свого життя

Український дисидент, режисер, громадський та політичний діяч Лесь Танюк пішов із життя рівно 9 років тому, 18 березня 2016 року. Його забрала тяжка хвороба, про яку мало хто знав.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого у 77 років помер Лесь Танюк і де його поховано. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Лесь Танюк — що про нього відомо

Український політик та режисер Лесь Танюк народився у 1938 році у селі Жукін у Київській області у родині вчителів. Коли йому було три роки, він з батьками потрапив до німецького концтабору, де провів чотири роки.

Школу Лесь Танюк закінчив у Луцьку, потім працював на заводі, а згодом був актором Волинського обласного драматичного театру. У 1963 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. К. Карпенка-Карого.

Лесь Танюк організував Клуб Творчої Молоді

Йому було лише 20 років, коли він організував Клуб Творчої Молоді у Києві. З цього, по суті, і почався новий сплеск української культури після "розстріляного Відродження". Члени цього клубу неофіційно збирали матеріали про сталінські репресії 1930-х років. Так, Лесь Танюк разом з Аллою Горською та Василем Симоненком першими розкрили страшну таємницю Биківні та заговорили про неї вголос.

Лесь Танюк через переслідування був змушений виїхати до Москви

Лесь Танюк ставив вистави у Львівському українському драматичному театрі, Одеському театрі ім. Революції, Харківський театр ім. Шевченка, але через переслідування з боку місцевої влади, він виїхав до Москви. Танюк продовжував ставити спектаклі у Росії та вів правозахисну діяльність.

Лесь Танюк був депутатом України 5 скликань поспіль

Український режисер повернувся додому наприкінці 80-х років та приєднався до національного опозиційного руху. Тоді його звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру. У 1989 році Лесь уже був одним із лідерів нового Народного Руху України за перебудову, а через рік став народним депутатом України й був ним п’ять скликань поспіль (до листопада 2007 року).

Лесь Танюк є автором понад 600 публікацій

Відомо, що Лесь Танюк став автором понад 600 публікацій з тем культури, політики та мистецтва, а також поетичних збірок. З 16 січня 1956 року він щоденно вів записи свого життя. Є загалом 36 виданих томів "Щоденники без купюр" із 60, які охоплюють понад половину його спогадів.

Як помер Лесь Танюк і де похований

Український дисидент Лесь Танюк пішов з життя 18 березня 2016 року у віці 77 років. Помер він від раку шлунка в лікарні, де поряд з ним була його дружина та дочка.

Лесь Танюк помер у віці 77 років від раку

В одному з інтерв’ю дружина Танюка Неллі Корнієнко розповіла, що режисер був у свідомості до останньої хвилини. Він відчував пекельний біль, але відмовлявся від знеболювальних, щоб не засмучувати рідних.

"Медики говорили, що ще не бачили пацієнта, який поводився б з такою мужністю. Ні говорити, ні рухатися він уже не міг від слабкості. Але коли я притулилася до його схудлого плеча, він... поцілував мене", — розповіла Неллі.

Поховали Танюка на Байковому цвинтарі поряд із футбольним тренером Валерієм Лобановським та модельєром Михайлом Вороніним. На церемонії прощання із видатним діячем були сотні людей, його друзі, колеги, шанувальники, а також президент Петро Порошенко та урядовці.

Леся Танюка поховано на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року. Він пережив свою дружину та єдину дочку.