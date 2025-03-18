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Терпів пекельний біль, але не приймав знеболювальних: від чого помер український дисидент Лесь Танюк і де похований

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Коли та від чого помер Лесь Танюк Новина оновлена 18 березня 2025, 18:04
Коли та від чого помер Лесь Танюк. Фото Колаж "Телеграфа"

Лесь Танюк протягом 60 років вів щоденні записи свого життя

Український дисидент, режисер, громадський та політичний діяч Лесь Танюк пішов із життя рівно 9 років тому, 18 березня 2016 року. Його забрала тяжка хвороба, про яку мало хто знав.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого у 77 років помер Лесь Танюк і де його поховано. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Лесь Танюк — що про нього відомо

Український політик та режисер Лесь Танюк народився у 1938 році у селі Жукін у Київській області у родині вчителів. Коли йому було три роки, він з батьками потрапив до німецького концтабору, де провів чотири роки.

Школу Лесь Танюк закінчив у Луцьку, потім працював на заводі, а згодом був актором Волинського обласного драматичного театру. У 1963 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. К. Карпенка-Карого.

Лесь Танюк
Лесь Танюк організував Клуб Творчої Молоді

Йому було лише 20 років, коли він організував Клуб Творчої Молоді у Києві. З цього, по суті, і почався новий сплеск української культури після "розстріляного Відродження". Члени цього клубу неофіційно збирали матеріали про сталінські репресії 1930-х років. Так, Лесь Танюк разом з Аллою Горською та Василем Симоненком першими розкрили страшну таємницю Биківні та заговорили про неї вголос.

Лесь Танюк
Лесь Танюк через переслідування був змушений виїхати до Москви

Лесь Танюк ставив вистави у Львівському українському драматичному театрі, Одеському театрі ім. Революції, Харківський театр ім. Шевченка, але через переслідування з боку місцевої влади, він виїхав до Москви. Танюк продовжував ставити спектаклі у Росії та вів правозахисну діяльність.

Лесь Танюк
Лесь Танюк був депутатом України 5 скликань поспіль

Український режисер повернувся додому наприкінці 80-х років та приєднався до національного опозиційного руху. Тоді його звільнили з посади головного режисера Київського молодіжного театру без права на режисуру. У 1989 році Лесь уже був одним із лідерів нового Народного Руху України за перебудову, а через рік став народним депутатом України й був ним п’ять скликань поспіль (до листопада 2007 року).

Лесь Танюк
Лесь Танюк є автором понад 600 публікацій

Відомо, що Лесь Танюк став автором понад 600 публікацій з тем культури, політики та мистецтва, а також поетичних збірок. З 16 січня 1956 року він щоденно вів записи свого життя. Є загалом 36 виданих томів "Щоденники без купюр" із 60, які охоплюють понад половину його спогадів.

Як помер Лесь Танюк і де похований

Український дисидент Лесь Танюк пішов з життя 18 березня 2016 року у віці 77 років. Помер він від раку шлунка в лікарні, де поряд з ним була його дружина та дочка.

Лесь Танюк
Лесь Танюк помер у віці 77 років від раку

В одному з інтерв’ю дружина Танюка Неллі Корнієнко розповіла, що режисер був у свідомості до останньої хвилини. Він відчував пекельний біль, але відмовлявся від знеболювальних, щоб не засмучувати рідних.

"Медики говорили, що ще не бачили пацієнта, який поводився б з такою мужністю. Ні говорити, ні рухатися він уже не міг від слабкості. Але коли я притулилася до його схудлого плеча, він... поцілував мене", — розповіла Неллі.

Поховали Танюка на Байковому цвинтарі поряд із футбольним тренером Валерієм Лобановським та модельєром Михайлом Вороніним. На церемонії прощання із видатним діячем були сотні людей, його друзі, колеги, шанувальники, а також президент Петро Порошенко та урядовці.

Лесь Танюк
Леся Танюка поховано на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року. Він пережив свою дружину та єдину дочку.

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