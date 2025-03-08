Під охороною великого білого лева: як виглядає могила директора Національного цирку Шевченка і від чого він помер

Про діагноз легендарного дресирувальника знали одиниці

Відомий український дресувальник та генеральний директор Національного цирку Володимир Шевченко помер у 2012 році. Ще зі шкільного віку він безстрашно заходив у клітки з левами та тиграми, тому захоплював публіку своїми знаменитими виступами з хижаками. Однак йому не вдалося виграти бій зі страшною хворобою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер Володимир Шевченко та як виглядає його могила. Ми дізналися про життя легендарного дресувальника деякі факти.

Володимир Шевченко — що про нього відомо

Відомий дресувальник Володимир Шевченко, який приборкував царя звірів, народився 1946 року в Омську в сім’ї артистів цирку, його батько та мати були дресувальниками. Своє дитинство Володимир проводив найчастіше у стінах цирку, тож захотів піти стопами своїх батьків.

Володимир Шевченко у молодості

Після школи Шевченко здобув профільну освіту за спеціальністю "Артист цирку — гімнаст" і був прийнятий на роботу в "Союздержцирк" як артист — дресувальник хижих тварин. Ще зі шкільного віку він заходив у клітки з тиграми та левами, його захоплювали и ці хижаки, але за час роботи з ними не обходилося без серйозних травм.

Володимир Шевченко став легендарним дресувальником

Як розповіла вдова Шевченка, одного разу тигр відкусив чоловіку частину фаланги, а під час вистави в Білорусі він подражнив левицю і вона хапнула його за ногу, а цей прокол вилився в газову гангрену і Володимир 11 діб пробув у реанімації.

Проте разом із дружиною Людмилою, яка також була артисткою цирку, вони створили вражаючі атракціони з виступами хижаків, акробатичними трюками та танцями, які захоплювали публіку.

Володимир Шевченко створював атракціони із виступами хижаків

У 1973 році подружжя переїхало до Києва. З 2000 року Володимира Шевченка було призначено художнім керівником, а з 2007 року — директором Національного цирку України. Також легендарний дресувальник викладав у Київському театральному інституті ім. І. Карпенка-Карого.

Який виглядає могила Володимира Шевченка і від чого він помер

Директора Національного цирку не стало 24 жовтня 2012 року. Володимир Шевченко помер на 67-му році життя від раку печінки та підшлункової залози. Про свій діагноз він забороняв розповідати, тому про тяжке захворювання дресувальника знали лише одиниці.

Володимир Шевченко з 2007 року був директором Національного цирку України

Його дружина розповіла, що Володимир довгий час не звертав уваги на "дзвіночки", приховував, що підіймається тиск, мовчав і не ходив до лікарів, поки його не забрала "швидка". Директор Національного цирку "згорів" за два місяці від онкології, хоча лікарі намагалися врятувати його за допомогою найпрогресивніших методів лікування.

Володимир Шевченко помер від онкології

Поховали Володимира Шевченка на Байковому цвинтарі. Його могилу оберігає великий мармуровий лев, над яким голову схилила жінка. Поруч стоять вази з квітами, а також портрет великого Майстра.

Як виглядає могила Володимира Шевченка

Володимира Шевченка поховали на Байковому цвинтарі

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