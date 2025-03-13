Вона два роки була занедбаною: як зараз виглядає могила Леоніда Кравчука

Перший президент України був тим, хто підписав угоду про ліквідацію СРСР

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук помер у травні 2022 року. Його поховали на Байковому кладовищі, де спочиває багато видатних українських діячів. Його політична кар'єра припала на період розпаду Радянського Союзу і саме Кравчук був тим, хто підписав Біловезьку угоду про його ліквідацію.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Леоніда Кравчука. Ми також пригадали, чим саме прославився перший президент України.

Що відомо про Леоніда Кравчука

Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року на Рівненщині. До проголошення незалежності він обіймав високі посади в комуністичній партії, зокрема був головою Верховної Ради УРСР. Після цього він був народним депутатом.

Найбільшу славу Кравчук здобув 24 серпня 1991 року. Саме він зіграв головну роль у проголошенні Верховною Радою незалежність України. Леонід Макарович був тим, хто підписав Біловезьку угоду, яка поклала край існуванню СРСР.

Президентом України Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України після перемоги на виборах. Період його президентства припали нелегкі часи. Тоді у нашій країні була економічна криза, інфляція, еміграція людей. Однак попри це, коли Кравчук був лідером України, було затверджено національні символи — прапор, гімн та герб. Також тоді було сформовано українську армію — Збройні Сили України.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Леонід Кравчук та Віктор Ющенко звернулися до країн, які підписували Будапештський меморандум (угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу).

Причина смерті Леоніда Кравчука

Леоніда Кравчука не стало 10 травня 2022 року. Йому було 88 років. Тривалий час він хворів, згодом переніс складну операцію на серці у 2021 році. Він лежав у лікарні в Німеччині. Після цього політик не зміг повністю відновитися.

Поховали першого президента України 17 травня 2022 року на Байковому кладовищі в Києві – одному з найпочесніших місць поховань українських діячів. Спочатку на могилі був розташований хрест і табличка, які часто лежали в калюжі через дощі.

У 2024 році на місці поховання Леоніда Кравчука було відкрито пам’ятник. Чорний гранітний надгробок прикрасив постамент з білого мармуру з викарбуваним обличчям політика. Пам’ятник оточений кам’яним парканом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Леоніда Кравчука. Вона завжди була в тіні чоловіка-політика.