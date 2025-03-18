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Терпел адскую боль, но не принимал обезболивающих: от чего умер украинский диссидент Лесь Танюк и где похоронен

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Когда и от чего умер Лесь Танюк Новость обновлена 18 марта 2025, 18:04
Когда и от чего умер Лесь Танюк. Фото Колаж "Телеграфа"

Лесь Танюк в течение 60 лет вел ежедневные записи своей жизни

Украинский диссидент, режиссер, общественный и политический деятель Лесь Танюк ушел из жизни ровно 9 лет назад, 18 марта 2016 года. Его забрала тяжелая болезнь, о которой мало кто знал.

"Телеграф" решил выяснить, от чего в 77 лет умер Лесь Танюк и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Лесь Танюк — что о нем известно

Украинский политик и режиссер Лесь Танюк родился в 1938 году в селе Жукин в Киевской области в семье учителей. Когда ему было три года он с родителями попал в немецкий концлагерь, где провел четыре года.

Школу Лесь Танюк окончил в Луцке, затем работал на заводе, а позже работал актером Волынском областном драматическом театре. В 1963 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. К. Карпенко-Карого.

Лесь Танюк
Лесь Танюк организовал Клуб Творческой Молодежи

Ему было всего 20 лет, когда он организовал Клуб Творческой Молодежи в Киеве. С этого, по сути, и начался новый всплеск украинской культуры — после "расстрелянного Возрождения". Члены этого клуба неофициально собирали материалы о сталинских репрессиях 1930-х годов. Так, Лесь Танюк вместе с Аллой Горской и Василием Симоненко первыми раскрыли страшную тайну Быковни и заговорили о ней вслух.

Лесь Танюк
Лесь Танюк из-за преследований был вынужден уехать в Москву

Лесь Танюк ставил спектакли во Львовском украинском драматическом театре, Одесском театре им. Революции, Харьковском театре им. Шевченко, но из-за преследований со стороны местных властей, он выехал в Москву. Танюк продолжал ставить спектакли в России и вел правозащитную деятельность.

Лесь Танюк
Лесь Танюк был депутатом Украины 5 созывов подряд

Украинский режиссер вернулся домой в конце 80-х годов и присоединился к национальному оппозиционному движению. Тогда его уволили из должности главного режиссера Киевского молодежного театра "без права на режиссуру". В 1989-м Лесь уже был одним из лидеров нового Народного Руха Украины за перестройку, а через год стал народным депутатом Украины и был им пять созывов подряд (до ноября 2007 года).

Лесь Танюк
Лесь Танюк является автором более 600 публикаций

Известно, что Лесь Танюк стал автором более 600 публикаций по темам культуры, политики и икусства, а также поэтических сборников. С 16 января 1956 года он ежедневно вел записи своей жизни. Есть в общем 36 выданных томов "Дневники без купюр" из 60, которые охватывают более половины его воспоминаний.

Как умер Лесь Танюк и где похоронен

Скончался украинский диссидент Лесь Танюк 18 марта 2016 года на 78-м году жизни. Он умер от рака желудка в больнице, где рядом с ним была его супруга и дочь.

Лесь Танюк
Лесь Танюк умер в возрасте 77 лет от рака

В одном из интервью жена Танюка Нелли Корниенко рассказала, что режиссер был в сознании до последней минуты. Он испытывал адскую боль, но отказывался от обезболивающих, чтобы не огорчать родных.

"Медики говорили, что еще не видели пациента, который вел бы себя с таким мужеством. Ни говорить, ни двигаться он уже не мог от слабости. Но когда я прислонилась к его исхудавшему до ужаса плечу, он… поцеловал меня", — рассказала Нелли.

Похоронили Танюка на Байковом кладбище рядом с футбольным тренером Валерием Лобановским и модельером Михаилом Ворониным. На церемонии прощания с выдающимся деятелем были сотни людей, его друзья, коллеги, поклонники, а также президент Петр Порошенко и члены правительства.

Лесь Танюк
Лесь Танюк похоронен на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года. Он пережил свою жену и единственную дочь.

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