Терпел адскую боль, но не принимал обезболивающих: от чего умер украинский диссидент Лесь Танюк и где похоронен

Лесь Танюк в течение 60 лет вел ежедневные записи своей жизни

Украинский диссидент, режиссер, общественный и политический деятель Лесь Танюк ушел из жизни ровно 9 лет назад, 18 марта 2016 года. Его забрала тяжелая болезнь, о которой мало кто знал.

"Телеграф" решил выяснить, от чего в 77 лет умер Лесь Танюк и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Лесь Танюк — что о нем известно

Украинский политик и режиссер Лесь Танюк родился в 1938 году в селе Жукин в Киевской области в семье учителей. Когда ему было три года он с родителями попал в немецкий концлагерь, где провел четыре года.

Школу Лесь Танюк окончил в Луцке, затем работал на заводе, а позже работал актером Волынском областном драматическом театре. В 1963 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. К. Карпенко-Карого.

Лесь Танюк организовал Клуб Творческой Молодежи

Ему было всего 20 лет, когда он организовал Клуб Творческой Молодежи в Киеве. С этого, по сути, и начался новый всплеск украинской культуры — после "расстрелянного Возрождения". Члены этого клуба неофициально собирали материалы о сталинских репрессиях 1930-х годов. Так, Лесь Танюк вместе с Аллой Горской и Василием Симоненко первыми раскрыли страшную тайну Быковни и заговорили о ней вслух.

Лесь Танюк из-за преследований был вынужден уехать в Москву

Лесь Танюк ставил спектакли во Львовском украинском драматическом театре, Одесском театре им. Революции, Харьковском театре им. Шевченко, но из-за преследований со стороны местных властей, он выехал в Москву. Танюк продолжал ставить спектакли в России и вел правозащитную деятельность.

Лесь Танюк был депутатом Украины 5 созывов подряд

Украинский режиссер вернулся домой в конце 80-х годов и присоединился к национальному оппозиционному движению. Тогда его уволили из должности главного режиссера Киевского молодежного театра "без права на режиссуру". В 1989-м Лесь уже был одним из лидеров нового Народного Руха Украины за перестройку, а через год стал народным депутатом Украины и был им пять созывов подряд (до ноября 2007 года).

Лесь Танюк является автором более 600 публикаций

Известно, что Лесь Танюк стал автором более 600 публикаций по темам культуры, политики и икусства, а также поэтических сборников. С 16 января 1956 года он ежедневно вел записи своей жизни. Есть в общем 36 выданных томов "Дневники без купюр" из 60, которые охватывают более половины его воспоминаний.

Как умер Лесь Танюк и где похоронен

Скончался украинский диссидент Лесь Танюк 18 марта 2016 года на 78-м году жизни. Он умер от рака желудка в больнице, где рядом с ним была его супруга и дочь.

Лесь Танюк умер в возрасте 77 лет от рака

В одном из интервью жена Танюка Нелли Корниенко рассказала, что режиссер был в сознании до последней минуты. Он испытывал адскую боль, но отказывался от обезболивающих, чтобы не огорчать родных.

"Медики говорили, что еще не видели пациента, который вел бы себя с таким мужеством. Ни говорить, ни двигаться он уже не мог от слабости. Но когда я прислонилась к его исхудавшему до ужаса плечу, он… поцеловал меня", — рассказала Нелли.

Похоронили Танюка на Байковом кладбище рядом с футбольным тренером Валерием Лобановским и модельером Михаилом Ворониным. На церемонии прощания с выдающимся деятелем были сотни людей, его друзья, коллеги, поклонники, а также президент Петр Порошенко и члены правительства.

Лесь Танюк похоронен на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года. Он пережил свою жену и единственную дочь.