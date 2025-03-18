Сибіга оцінив, чи може війна закінчитися у 2025 році

Київ чекає на дзеркальну відповідь з боку Москви

Війна в Україні може закінчитися вже цього року. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Україні вірять в це та дуже хочуть.

"Ми віримо, що війна закінчиться цього року — ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета — досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру", — сказав він в ефірі Firstpost.

Глава МЗС додав, що Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню. У відповідь Київ чекає від Росії "прийняття безумовного припинення вогню".

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"Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", — наголосив Сибіга.

Що раніше казав Сибіга про 30-денне перемир'я та переговори

Глава української дипломатії поясняв, що Україна прийняла пропозицію американської сторони про припинення вогню й відповідно російська сторона має зробити так само. Він наголосив, що йдеться саме про тимчасове перемир’я, а не про заморожений конфлікт.

Він також, як повідомляв "Телеграф", назвав три "червоні лінії" України на переговорах. Перше – це територіальна цілісність і суверенітет України. Київ ніколи не визнає, що окуповані території нібито належать РФ. Друге — право України самостійно вирішувати, чи вступати їй у ЄС та НАТО, Росія не має права диктувати свою волю в цьому питанні. Третє — не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії та спроможностей.