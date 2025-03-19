Вистава росіян вдалася: Уіткофф розповів сценку як із фантастичного бойовика про "суїцид дронів"

За словами Уіткоффа, атака, що відбулася минулої ночі, була здійснена що до наказу, який віддав Путін

Спецпредставник Дональда Трампа Уіткофф заявив, що довіряє словам Володимира Путіна щодо відмови від ударів по українській енергетиці. Він також повідомив, що російські війська нібито збили сім власних дронів, які летіли на енергооб’єкти України.

Про це Уіткофф сказав у коментарі виданню Bloomberg. За його словами, Путін запевнив Трампа у намірах діяти "в дусі доброї волі", і спецпосланник вважає, що той говорить правду.

Також Уіткофф прокоментував масований удар по Україні, під час якого було запущено близько 150 дронів. Він зазначив, що ці атаки "відбулися б ще до того, як Путін віддав відповідний наказ".

"Усі атаки, які відбулися минулої ночі, відбулися до того, як було віддано цей наказ. Росіяни сказали мені сьогодні вранці, що 7 їхніх дронів були збиті російськими ж військами. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно. Він сказав президенту Трампу вчора, що діятиме сумлінно", – сказав спецпосланник.

Нагадаємо, сьогодні Україна та РФ звинуватили одна одну в ударах по енергетичній інфраструктурі, попри попередні домовленості між Путіним і Трампом про припинення таких атак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Стів Уіткофф розповів про те, що повне припинення бойових дій в Україні можливе вже найближчим часом. Угода про це може бути укладена вже найближчим часом. Спецпосланець також додав, що Трамп доручив адміністрації, включаючи керівництво Держдепу, Пентагону та ЦРУ підключатися до контактів із Росією.