У Трампа розповіли, коли може наступити повне припинення вогню в Україні

Віткофф заявив, що довіряє Путіну

Повне припинення бойових дій в Україні можливе вже найближчим часом. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, угода про це може бути укладена вже найближчим часом.

Про це він повідомив в етері каналу FoxNews. Крім того, він висловив довіру намірам російського президента Володимира Путіна та зазначив, що "вірить у його добру волю".

"Я думаю, що ми зможемо дійти до повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів" – повідомив він.

За словами Віткоффа, Росія є "критичною важливим партнером" для США, а зняття санкцій з Москви може стати наступним кроком після досягнення домовленості про припинення бойових дій.

Спецпосланець також додав, що Трамп доручив адміністрації, включаючи керівництво Держдепу, Пентагону та ЦРУ підключатися до контактів із Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський прокоментував розмову Путіна і Трампа. На пресконференції він виступив разом із президентом Фінляндії, де політики обговорили ключові питання, що стосуються війни та ситуації на міжнародній арені.