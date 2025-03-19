США заманили Кремль смачним пряником в обмін на припинення вогню в Україні: що Віткофф пообіцяв Путіну

США можуть послабити санкції проти РФ: коли і за яких умов?

Після досягнення домовленості про припинення вогню між Росією та Україною можливе послаблення санкцій проти РФ. До цього моменту всі обмеження щодо країни-агресора залишатимуться чинними.

Про це повідомляє Clash Report у соцмережі X. За словами спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, є надія на повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів. Він також висловив переконання, що Путін діє добросовісно.

Послаблення санкцій проти Росії, за його словами, стане можливим лише після досягнення домовленостей про припинення вогню.

Спецпредставник президента США також зазначив, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є ймовірною.

Він підкреслив, що відносини з РФ є критично важливими для США, і для їхнього відновлення потрібні час та політична воля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вдарила по енергетичних об'єктах України в ніч на 19 березня. Це сталося після розмови глави РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, де Путін пообіцяв не атакувати енергетику України.