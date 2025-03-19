Спектакль россиян удался: Уиткофф рассказал сценку как из фантастического боевика про "суицид дронов"

По словам Уиткоффа, атака, состоявшаяся минувшей ночью, была совершена по приказу, который отдал Путин

Спецпредставитель Дональда Трампа Уиткофф заявил, что доверяет словам Владимира Путина по поводу отказа от ударов по украинской энергетике. Он также сообщил, что российские войска якобы сбили семь собственных дронов, летевших на энергообъекты Украины.

Об этом Уиткофф сказал в комментарии Bloomberg. По его словам, Путин заверил Трампа в намерениях действовать "в духе доброй воли", и спецпосланник считает, что тот говорит правду.

Также Уиткофф прокомментировал массированный удар по Украине, во время которого было запущено около 150 дронов. Он отметил, что эти атаки "прошли бы еще до того, как Путин отдал соответствующий приказ".

"Все атаки, которые произошли минувшей ночью, произошли до того, как был отдан этот приказ. Россияне сказали мне сегодня утром, что 7 их дронов были сбиты российскими же войсками. Я склонен верить, что Путин действует добросовестно. Он сказал президенту Трампу вчера, что будет действовать добросовестно", — сказал спецпосланник.

Напомним, сегодня Украина и РФ обвинили друг друга в ударах по энергетической инфраструктуре, несмотря на предварительные договоренности между Путиным и Трампом о прекращении таких атак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Стив Уиткофф рассказал, что полное прекращение боевых действий в Украине возможно уже в ближайшее время. Соглашение об этом может быть заключено уже в ближайшее время. Спецпосланник также добавил, что Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией.