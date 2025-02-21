"Київстар" хоче купити онлайн-сервіс Tabletki.ua: деталі угоди

Чому "Київстар" хоче придбати аптечний маркетплейс Tabletki.ua?

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" вдруге подав заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) на отримання дозволу на придбання e-commerce сервісу Tabletki.ua. Перша спроба, здійснена у листопаді 2024 року, завершилася відмовою регулятора.

Як повідомляє Forbes, згідно з офіційною відповіддю АМКУ, повторна заявка від "Київстару" надійшла 14 лютого 2025 року і наразі аналізується на відповідність законодавчим вимогам у сфері економічної конкуренції. Водночас співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик відмовився коментувати ситуацію.

Перша заявка була повернута через невідповідність Положенню про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання. Імовірно, це пов’язано з тим, що 47% корпоративних прав "Київстару" знаходяться під арештом. Відповідно до закону України "Про санкції", компанії, що перебувають під економічними обмеженнями, не можуть отримувати дозвіл на подібні операції.

Навіщо "Київстар" Tabletki.ua?

За оцінками Forbes, вартість онлайн-платформи бронювання ліків може становити від 30 до 80 млн доларів. Такий широкий діапазон зумовлений високою прибутковістю сервісу: маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців досягла 89%.

Фінансові показники також свідчать про стрімке зростання бізнесу. За дев’ять місяців 2024 року виторг ТОВ "МТПК" (юридичної особи Tabletki.ua) склав 517 млн грн, що на 88% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. До кінця 2024 року сервісом користувалося понад 12 тисяч аптек – це близько 70% усього фармацевтичного ринку України. За 2023 рік через платформу було продано ліків на 25 млрд грн, а сам сервіс заробив 2% комісії з кожного продажу.

Куди інвестує "Київстар"?

Придбання Tabletki.ua – не єдина угода, яку розглядає телеком-гігант. У грудні 2024 року оператор подав заявку до АМКУ на придбання Uklon – найбільшого в Україні онлайн-сервісу виклику авто. В Uklon тоді пояснили, що для "Київстару" стратегічно важливо розширювати екосистему цифрових сервісів, виходячи за межі класичного бізнесу мобільного зв’язку.

Чи дозволить АМКУ цю угоду та як вона вплине на ринок, стане відомо найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав про те, де і як мобільні оператори будуть забирати абонентів один у одного.