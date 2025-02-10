Домашній інтернет від "Київстар" розчаровує українців: у мережі скаржаться не тількі на швидкість

Чому користувачі скаржаться на домашній інтернет від "Київстар"?

Останнім часом "Київстар", один із найбільших телекомунікаційних операторів України, отримує хвилю критики за якість свого домашнього інтернету. Користувачі скаржаться на низьку швидкість, поганий сервіс та відсутність підтримки.

На форумах та в соцмережах можна знайти безліч негативних відгуків від користувачів домашнього інтернету "Київстар".

Часто користувачі скаржаться на невідповідність заявленої швидкості. Наприклад, при підключенні гігабітного інтернету швидкість у реальності складає близько 80 Мбіт/с.

Оператор пропонує пакети домашнього інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с за ціною від 250 грн на місяць. У комплектацію також входить оренда роутера та можливість підключення послуги "Київстар ТБ".

Однак, за словами користувачів, на практиці заявлені швидкості рідко відповідають реальності. Навіть ті, хто оплачують послуги наперед, стикаються з тривалими затримками у вирішенні технічних проблем.

Як реагує оператор?

"Київстар" намагається комунікувати з клієнтами через офіційні канали підтримки – чати, гарячу лінію та соціальні мережі. Проте, за відгуками клієнтів, більшість звернень залишаються без відповіді або вирішуються надто довго.

На критику у соцмережах представники оператора відповідають стандартними фразами:

"Ми перепрошуємо за тимчасові незручності."

"Зверніться до нас у чат підтримки для вирішення проблеми."

Проте такі відповіді рідко супроводжуються реальними діями.

Через низьку якість обслуговування та невідповідність заявленим характеристикам багато клієнтів замислюються про зміну провайдера. Ось що кажуть:

Домашній інтернет від "Київстар" стає причиною розчарувань серед багатьох клієнтів. Погана швидкість, низький рівень підтримки та ігнорування запитів – головні проблеми, з якими стикаються користувачі.

Раніше "Телеграф" писав, що українці скаржаться на новий тариф від "Київстару".