Коли цьогоріч в українських школярів будуть зимові канікули

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Цього навчального року українські школярі ще три рази підуть на канікули — взимку, навесні та влітку. Вже зовсім скорого на них чекає черговий відпочинок.

Зимові канікули орієнтовно почнуться 30 грудня 2024 року, а закінчаться 10 січня 2025 року. При цьому педради навчальних закладів мають право самостійно регулювати кількість та тривалість канікул.

Як пояснив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, було затверджено лише орієнтовний графік. Кожна школа в індивідуальному порядку встановлює тривалість та структуру року, а також затверджує графік канікул.

Крім того, педради навчальних закладів можуть самостійно вирішувати, скільки днів на тиждень навчатимуться діти. Загалом на це впливає ситуація з безпекою, наявність у школі автономного опалення та відключення світла.

Також навчати дітей можуть як очно, так і дистанційно. Є сімейна форма навчання. Крім того, дозволена змішана форма. Вона можлива у тому разі, якщо в школі чи на відстані ближче 500 м від неї є укриття, що придатні для проведення освітнього процесу.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що всіх учнів, які є внутрішніми переселенцями, зобовʼяжуть відвідувати місцеві школи. Це станеться з 1 вересня 2025 року.