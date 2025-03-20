Мир означает его смерть. Известный политик раскрыл интересы Путина

Военный преступник не заинтересован даже в перемирии

Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги об окончании войны уже в 2025 году расходятся с намерениями Владимира Путина уничтожить нашу страну. Для этого военного преступника мир означает его смерть.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он объяснил, в чем заключатся интересы Путина.

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— С точки зрения международного права о завершении войны мы можем говорить только тогда, когда будет соглашение о мире — международный договор об установлении мира. А до этого еще очень далеко, — говорит известный политик.

По его словам, до перспективы перемирия тоже довольно далеко.

— Мы не видим еще даже начала серьезных переговоров о перемирии. Мы должны быть реалистами. Путин — главное препятствие и на пути к миру, и на пути к перемирию. Он абсолютно не заинтересован в том, чтобы было какое-то перемирие, — отмечает председатель комитета.

По его мнению, это противоречит интересам Путина как политика и как военного преступника.

— Для него мир означает политическую смерть, может быть, даже физическую. Его интересы диаметрально противоположны интересам Украины. У Путина фиксация на уничтожении Украины, а наш интерес заключается в том, чтобы выжить и нормально, мирно развиваться. И потому я не вижу реальной перспективы даже для стабильного перемирия, — подытожил Александр Мережко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин выдвинул требование для мира в Украине.