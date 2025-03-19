У Трампа анонсували другий раунд переговорів з Росією в Джидді та похвалили Путіна за "бажання миру"

За словами Віткоффа, домовленості про припинення вогню стосуються абсолютно всієї інфраструктури, а не виключно енергетики

В США анонсували черговий раунд переговорів із російською стороною щодо деталей припинення вогню в Україні – він відбудеться в Джидді 23 березня. При цьому йдеться не про повну зупинку бойових дій, на що не погодився очільник Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, а хоча б про припинення ударів по енергетиці та всій інфраструктурі.

Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю лояльному телеканалу Fox News. Віткофф відповідає за Близький Схід тільки юридично – насправді він працює в першу чергу над переговорами з Росією, оскільки спецпредставника Кіта Келлога усунули від переговорів.

"Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки (Майк Волц) і державним секретарем (Марко Рубіо), і я думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі", – сказав він.

За словами Віткоффа, домовленості про припинення вогню стосуються абсолютно всієї інфраструктури, а не виключно енергетики. Спецпредставник Трампа висловив сподівання, що Україна погодиться на ці домовленості. Детальні переговори відбудуться в Джидді вже цього тижня.

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звісно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді, і ми проведемо хорошу розмову, щоб досягти позитивних результатів", – сказав він.

Окрім цього, Віткофф розсипався у похвалах на адресу Путіна. За словами спецпредставника Трампа, російського лідера було б варто "відзначити" за нібито "бажання миру".

"Я б відзначив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка, щоб наблизити свою країну до фінальної мирної угоди. І я б сказав, і я б віддав усю заслугу президенту Трампу, його вибору, миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що міцний мир важливий для обох сторін", – заявив чиновник.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Трамп сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте той погодився тільки на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося американському президенту, щобільше, він викрив Путіна на брехні.

Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Путін. На Банковій поки що не знають результатів переговорів, але виконувати вимоги росіян не будуть. При цьому, як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомили, що Путін почав розмову з Трампом на годину пізніше запланованого, щоб продемонструвати силу.