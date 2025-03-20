Розлучилася з ізраїльським бізнесменом і народила двійнят: що відомо про доньку Коломойського і як вона виглядає

Дочка підприємця давно живе за кордоном

Український бізнесмен та скандальний олігарх Ігор Коломойський, який з 2023 року перебуває під вартою, намагався не поширюватися про особисте життя. Його дружину Ірину мало хто бачив, та й про дочку мільярдера у відкритому доступі мало інформації.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає спадкоємиця Ігоря Коломойського та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці з життя Анжеліки.

Анжеліка Коломойська — що відомо і як виглядає дочка мільярдера

Український олігарх Ігор Коломойський давно перебуває у шлюбі з дружиною Іриною, з якою познайомився ще в підлітковому віці. У студентстві пара одружилася й невдовзі у них народилося двоє дітей: дочка Анжеліка та син Григорій.

Анжеліка з’явилася на світ 10 березня 1985 року у Дніпрі, де закінчила школу, а потім переїхала до Женеви (Швейцарія) та отримала диплом економіста. Дівчина працювала у картинній галереї, і як розповідав сам Коломойський, щомісяця надсилав дочці фінансову підтримку у розмірі 5 тисяч франків на всі витрати, крім оренди житла.

Дочка Коломойського довгі роки жила у Женеві

У Женеві Анжеліка познайомилася з ізраїльським бізнесменом Олегом Бокоєвим, за якого 2011 року вийшла заміж у віці 26 років. Весілля було розкішним і відбувалося у парку-заповіднику "Тимна" в Ізраїлі, де знаходяться копальні царя Соломона.

Як виглядає дочка Коломойського Анжеліка

Гостями на весіллі були представники української, ізраїльської та швейцарської бізнес-еліти, які прибули на приватних літаках. Весільна церемонія Анжеліки та Олега проходила за світськими канонами, без традиційного єврейського обряду "хупа". На весіллі були присутні близько 300 гостей, за деякими даними, свято обійшлося в кілька мільйонів доларів.

Дочка Коломойського була одружена з ізраїльським бізнесменом

Але за кілька років пара розлучилася, причина залишається невідомою. А у 2020 році стало відомо, що Ігор Коломойський уперше став дідусем. Його дочка Анжеліка у 35 років народила двійню.

Анжеліка Коломойська стала мамою двох синів

Таку новину повідомив в ефірі програми !Hard c Влащенко", яка виходила на телеканалі ZIK, друг Коломойського Ігор Палиця. За його словами, Анжеліка стала мамою двох хлопчиків, і вони з Коломойським відсвяткували цю подію в його офісі.

У ЗМІ писали, що дітей спадкоємиця мільярдера народила від нового коханого, з яким живе у цивільному шлюбі, але його ім’я невідоме. Пологи проходили у Женеві.

Анжеліка Коломойська веде закритий спосіб життя

У відкритому доступі немає інформації, де зараз мешкає дочка Коломойського, але ймовірно, вона залишилася у Швейцарії. Анжеліка вважає за краще вести закритий спосіб життя. А з 2021 року сім’я українського олігарха, зокрема і його дочка, перебуває під санкціями США, тож в’їзд до країни їм заборонено.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка головного кремлівського брехуна Лаврова. Його спадкоємиця народилася у Нью-Йорку та має американське громадянство.