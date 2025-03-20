Співзасновник ГО "Фундація Течія" Олег Крот спільно з волонтерськими організаціями передав на фронт понад 600 тонн антидронових сіток

Правильна координація між волонтерами та бізнесом може дати реальні результати на полі бою

Завдяки спільним зусиллям українських волонтерів, благодійних фондів та громадських організацій у межах ініціативи "Павутиння" на передову вже передано понад 600 тонн антидронових сіток, які допомагають військовим захищатися від ворожих БПЛА. Цього разу фронт отримав чергову партію у 60 тонн. Волонтери показали, як відбувається доставка і передача сіток. Масштабний проєкт став можливим завдяки об’єднанню ресурсів і зусиль мецената, волонтера та співзасновника ГО "Фундація Течія" Олега Крота, а також ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" та БФ "Батальйон Волонтер".

Олег Крот наголосив, що така ініціатива є яскравим прикладом того, як правильна координація між волонтерами та бізнесом може дати реальні результати на полі бою. Він підкреслив, що ефективність цих сіток підтверджена військовими, і тому їх постачання є критично важливим для захисту українських позицій.

"Ця ініціатива доводить, що навіть прості рішення можуть рятувати життя. Ми об’єднали зусилля, щоб забезпечити наших захисників ефективним антидроновим захистом. Співпраця фондів і волонтерських організацій дає змогу діяти системно й охоплювати якомога більше підрозділів. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити воїнів необхідним захистом", – зазначив він.

Про важливість таких ініціатив висловився і полковник Національної гвардії Вадим Голуб, який подякував Олегу Кроту та всім партнерам проєкту за їхній внесок у безпеку українських військових. За його словами, ці сітки вже допомогли врятувати не одну позицію від ворожих атак, адже вони не дають дронам можливості завдати удару.

"Ця допомога – неоціненний вклад у безпеку наших військових. Антидронові сітки працюють: вони не дозволяють ворожим дронам влучати у позиції наших бійців, рятують життя і техніку. Велика вдячність усім волонтерам, які залишаються поруч і продовжують допомагати ЗСУ", – сказав він.

Волонтери пояснюють, що правильне встановлення таких сіток створює ефективний багаторівневий бар’єр, який не дає ворожим БПЛА виконати свою бойову місію. Волонтер ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Микола Чиханцов розповів, що цього разу основна частина сіток вирушила на харківський напрямок, а частина була передана підрозділам Нацгвардії. За його словами, останнім часом російські військові дедалі частіше використовують дрони-камікадзе та розвідувальні безпілотники, які складно збити традиційними методами, тому такі захисні конструкції стають важливим елементом оборони.

"Останнім часом росіяни активно використовують дрони, які складно збити. Але правильно встановлені сітки створюють потужний бар’єр. Дрон просто заплутується в них і втрачає можливість завдати удару", – пояснив Чиханцов.

Голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв зазначив, що такі сітки значно підвищують рівень безпеки українських позицій. За його словами, якщо створювати багатошарову систему захисту з сіток, це ускладнює роботу ворожих безпілотників і мінімізує ризики для військових та техніки.

"Якщо правильно встановити сітку, створивши кілька прошарків, вона фактично стає бронею для позицій військових. Це дозволяє захистити і живу силу, і техніку", – наголосив він.

Співзасновник БФ "Батальйон Волонтер" Роман Бочкала звернув увагу на те, що не всі рибальські сітки можуть виконувати функцію антидронового захисту. Він пояснив, що волонтери провели серйозну роботу, аби відібрати найбільш підходящі матеріали, які зможуть ефективно зупиняти дрони.

"Серед риболовецьких сіток є дуже міцні, які можуть зупинити дрон. Ми провели тести й побачили, що дрон просто заплутується і не може виконати бойове завдання", – розповів він.

Українські військовослужбовці, які вже використовують ці сітки на передовій, підтверджують їхню ефективність. Один із бійців Сил безпеки та оборони України поділився власним досвідом їх застосування і зазначив, що противник почав копіювати цю технологію для власного захисту.

"Здається, що це звичайна рибальська сітка, але вона справді захищає. Дрони плутаються в ній і втрачають контроль. росіяни навіть почали копіювати цю технологію, створюючи тунелі для захисту своєї логістики", – розповів він.

Представник БФ "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук запевнив, що передані три фури – далеко не останні. Він наголосив, що ініціатива "Павутиння" працює системно і нові поставки вже готуються.

"Ми не зупиняємося. Працюємо над тим, щоб такі сітки з’явилися на кожній небезпечній ділянці фронту", – зазначив він.

Ініціатива "Павутиння" продовжує свою роботу, об’єднуючи зусилля волонтерів, громадських організацій та бізнесу заради захисту українських військових. Це проєкт, який реалізується на постійній основі, адже безпека бійців є пріоритетом. Завдяки спільним діям волонтерів та благодійників антидронові сітки й надалі постачатимуться на передову, допомагаючи захисникам України у боротьбі з ворогом. І поки триває війна, волонтери не зупиняться – ініціатива буде працювати до самої перемоги.