Соучредитель ОО "Фонд Течение" Олег Крот совместно с волонтерскими организациями передал на фронт более 600 тонн антидроновых сеток

Правильная координация между волонтерами и бизнесом может дать реальные результаты на поле боя

Благодаря совместным усилиям украинских волонтеров, благотворительных фондов и общественных организаций в рамках инициативы "Паутина" на передовую уже передано более 600 тонн антидроновых сеток, которые помогают военным защищаться от вражеских БПЛА. В этот раз фронт получил очередную партию в 60 тонн. Волонтеры показали, как происходит доставка и передача сеток. Масштабный проект стал возможным благодаря объединению ресурсов и усилий мецената, волонтера и соучредителя ОО "Фонд Течение" Олега Крота, а также ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" и БФ "Батальон Волонтер".

Олег Крот отметил, что такая инициатива является ярким примером того, как правильная координация между волонтерами и бизнесом может дать реальные результаты на поле боя. Он подчеркнул, что эффективность этих сетей подтверждена военными, и поэтому их поставка критически важна для защиты украинских позиций.

"Эта инициатива доказывает, что даже простые решения могут спасать жизнь. Мы объединили усилия, чтобы обеспечить наших защитников эффективной антидроновой защитой. Сотрудничество фондов и волонтерских организаций позволяет действовать системно и охватывать как можно больше подразделений. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить его".

О важности таких инициатив высказался и полковник Национальной гвардии Вадим Голуб, который поблагодарил Олега Крота и всех партнеров проекта за их вклад в безопасность украинских военных. По его словам, эти сетки уже помогли спасти не одну позицию от вражеских атак, ведь они не дают дронам возможности нанести удар.

"Эта помощь – неоценимый вклад в безопасность наших военных. Антидроновые сетки работают: они не позволяют вражеским дронам попадать в позиции наших бойцов, спасают жизнь и технику. Большая благодарность всем волонтерам, которые остаются рядом и продолжают помогать ВСУ", – сказал он.

Волонтеры объясняют, что правильная установка таких сеток создает эффективный многоуровневый барьер, который не дает враждебным БПЛА выполнить свою боевую миссию. Волонтер ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Николай Чиханцов рассказал, что в этот раз основная часть сеток отправилась на харьковское направление, а часть была передана подразделениям Нацгвардии. По его словам, в последнее время российские военные все чаще используют дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники, которые сложно сбить традиционными методами, поэтому такие защитные конструкции становятся важным элементом обороны.

"В последнее время россияне активно используют дроны, которые сложно сбить. Но правильно установленные сетки создают мощный барьер. Дрон просто запутывается в них и упускает возможность нанести удар", – пояснил Чиханцов.

Глава ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев отметил, что такие сетки значительно повышают уровень безопасности украинских позиций. По его словам, если создавать многослойную систему защиты из сеток, это затрудняет работу вражеских беспилотников и сводит к минимуму риски для военных и техники.

"Если правильно установить сетку, создав несколько слоев, она фактически становится броней для военных позиций. Это позволяет защитить и живую силу, и технику", — подчеркнул он.

Соучредитель БФ "Батальон Волонтер" Роман Бочкала обратил внимание на то, что не все рыболовные сетки могут выполнять функцию антидроновой защиты. Он пояснил, что волонтеры провели серьезную работу, чтобы отобрать наиболее подходящие материалы, которые смогут эффективно останавливать дроны.

"Среди рыболовных сеток очень прочные, которые могут остановить дрон. Мы провели тесты и увидели, что дрон просто запутывается и не может выполнить боевое задание", — рассказал он.

Украинские военнослужащие, уже использующие эти сетки на передовой, подтверждают их эффективность. Один из бойцов Сил безопасности и обороны Украины поделился своим опытом их применения и отметил, что противник начал копировать эту технологию для собственной защиты.

"Кажется, что это обычная рыболовная сетка, но она действительно защищает. Дроны путаются в ней и теряют контроль. россияне даже начали копировать эту технологию, создавая тоннели для защиты своей логистики", – рассказал он.

Представитель БФ "Батальон Волонтер" Игорь Бондарчук заверил, что переданы три фуры – далеко не последние. Он отметил, что инициатива "Паутина" работает системно и новые поставки уже готовятся.

"Мы не останавливаемся. Работаем над тем, чтобы такие сетки появились на каждом опасном участке фронта", – отметил он.

Инициатива "Паутина" продолжает свою работу, объединяя усилия волонтеров, общественных организаций и бизнеса ради защиты украинских военных. Это проект, реализуемый на постоянной основе, ведь безопасность бойцов является приоритетом. Благодаря совместным действиям волонтеров и благотворителей антидроновые сетки и дальше будут поставляться на передовую, помогая защитникам Украины в борьбе с врагом. И пока идет война, волонтеры не остановятся – инициатива будет работать до самой победы.