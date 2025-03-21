Усадьбу Зеленских добивают краном: на место разбора руин приехала полиция (фото)

В центре Киева начался процесс разбора руин исторической усадьбы

Сегодня, 21 марта 2025 года, в Киеве начался процесс разбора того, что осталось от исторической усадьбы Зеленских, которая была незаконно снесена в июле 2024 года. Об этом сообщил общественный активист Дмитрий Перов.

Он также обратился к общественности с просьбой остановить технику на месте происшествия. По его словам, Национальная полиция Украины отреагировала на ситуацию и прибыла на место разбора развалин.

Историческая ценность здания

Усадьба Зеленских была построена в 1890 году для киевского купца Василия Малинина. Особую известность здание приобрело благодаря семье Евмения Зеленского, состоятельного киевского мещанина, проживавшей здесь с 1911 по 1915 годы. Несмотря на историческую значимость, в момент сноса сооружение не имело официального статуса памятника истории или культуры.

Скандальный снос и реакция общества

19 июля 2024 года усадьба была разрушена неизвестными лицами с применением тяжелой строительной техники. Этот инцидент повлек за собой острую реакцию общества и власти. Полиция открыла уголовное производство по фактам уничтожения имущества и самовольного строительства, а Министр культуры Украины назвал снос "циничным нарушением закона". Киевские городские власти заявили о намерении подать иск к застройщику и владельцам здания с требованием восстановить историческое здание до первоначального вида.

Текущая ситуация

В начале марта 2025 года Шевченковский районный суд Киева частично отменил запрет на проведение работ по консервации конструктивных элементов здания. Однако, по словам активистов, нынешний разбор руин проходит без четкого объяснения относительно дальнейшей судьбы исторического участка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представитель владельца здания удивил заявлением о статусе усадьбы. По его словам, демонтаж здания законный, а согласно выводам нескольких комиссий, объект ни одной культурной архитектуры архитектурной или исторической ценности для общества Киева не имеет вообще.