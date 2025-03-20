Провал на Печерську: що відомо про старовинну садибу знаменитого київського золотаря Самсона Стрельбицького

Самсон Стрельбицький був відомим українським золотарем та суддею

Історичні підземелля, які оголилися під час провалу асфальту у Музейному провулку, могли бути підвалами садиби-майстерні знаменитого київського ювеліра Самсона Стрельбицького.

Що відомо про будинок шановного золотаря, який залишив слід в історії української столиці, а також кому зараз належить ця земля, розбирався "Телеграф".

Невеликий Музейний провулок виник у 2-й половині XIX століття, але спочатку його споруди належали до Олександрівської вулиці (нині вулиця Михайла Грушевського). Забудова провулка складається з прибуткових будинків початку XX століття.

У 1955 році він отримав назву Музейного проїзду від розташованого по непарному боку Національного художнього музею України. Сучасна назва має стихійне походження, проте існує як офіційна.

Окрім музею, у провулку знаходиться кілька історичних пам’яток, серед яких і дві будівлі, які числяться як будинок №8. Це 6-поверхова цегляна будівля з незвичайною ліпниною, схожою на масонські символи, зведена в 1917 році, і двоповерховий житловий флігель з літерою "а", 1911 року споруди, який офіційно визнаний пам’яткою архітектури.

Унікальна знахідка

У березні 2025 року у дворі будинку №8 Музейного провулка три припарковані автомобілі провалилися під землю, відкривши доступ до унікальних історичних підземель кінця XIX — початку XX століття. Ця знахідка може бути пов’язана з підвалами садиби-майстерні Самсона Стрельбицького, збудованої у 1820-1830 роках.

"Під шаром землі в 50-60 см виявилися зводи перекриття, мурована стіна виконана з київської жовтої цегли та ніша, що завершується лучкованою перемичкою", — написав київський активіст Дмитро Перов. Київська жовта цегла, використана в кладці, була традиційним будівельним матеріалом у Києві протягом століть і використовувалася для багатьох історичних будівель.

Спрямованість основного ходу свідчить про можливу приналежність до будинку-майстерні Самсона Стрельбицького. Кам’яні підземелля можуть бути пов’язані з житловим флігелем, збудованим у 1911 році та внесеним до реєстру пам’яток архітектури та містобудування України.

Історія садиби Стрельбицького

Самсон Стрельбицький був відомим українським золотарем (ювеліром) кінця XVIII – початку XIX століття, який працював у Києві. Він виконував замовлення митрополита Київського та всієї Малої Русі, і церков та монастирів, таких як Києво-Печерська лавра та Михайлівський Золотоверхий монастир. Переважну більшість робіт Самсона Стрельбицького було вивезено до Москви та знищено за часів войовничого атеїзму.

Золотар мав великий авторитет у київського купецтва. У 1797 році його обрали суддею "Совісного суду". Такий суд існував для того, щоб швидко, без тяганини у присутності поважних людей міста розв'язувати спірні питання та мирити земляків.

Садиба-майстерня Стрельбицького розташовувалась у Музейному провулку, неподалік Національного художнього музею України. Головний будинок садиби був двоповерховим із підвалами, цегляним, у плані П-подібним, із центральним проїздом у двір.

Там була майстерня золотих справ майстра, навчалися його учні та було приміщення, яке здавалося приїжджим. Цей двоповерховий кам’яний будинок після смерті Стрельбицького продали сім’ї Лунд.

Чому пам’ятка архітектури обнесена парканом

Восени 2023 року будинок у Музейному провулку, 8 "а", та ще низку будівель включили до реєстру об’єктів культурної спадщини, як пам’ятки архітектури та історії. Після цього довкола флігеля з’явився будівельний паркан.

У грудні 2023 року фірма "Київторгремпроєкт" уклала угоду щодо проведення досліджень фасаду будівлі, які мала завершити у січні 2025 року. За словами виконавця наукових досліджень Василя Карпова, експерти мали повністю обстежити будинок у Музейному провулку.

На основі цих досліджень нібито мали намір готувати проєкт реставрації. Однак зараз відомо, що ТОВ "Київторгремпроект" проводить інженерні дослідження для можливої реконструкції садиби-майстерні у багатофункціональний офісний центр.

Кому належать земля та будівля сьогодні

Будівля, де раніше розташовувалася штаб-квартира Українського РУХу, зараз належить ТОВ "Київторгремпроєкт", яке й проводить дослідження, про які ми розповіли вище.

У листопаді 2005 року, за часів мера Олександра Омельченка, Київрада передала фірмі в оренду ділянку 0,15 га у Музейному провулку, 8А. Будинок за цією адресою компанія придбала на початку 2000-х років.

У квітні 2007 року вже інший мер Київради Леонід Черновецький підписав рішення сесії про продаж цієї землі за 6 млн 036 тис. 846 грн. За ці кошти "Київторгремпроєкт" отримав у власність 0,1456 га.

Що відомо про компанію

Компанія "Київторгремпроєкт" була зареєстрована понад 30 років тому у Києві. Основний вид діяльності – архітектурні послуги.

До 26 жовтня 2023 року засновниками фірми були мешканець Люксембургу Рес Жерар Леон Марі та "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Акорд". Після цієї дати компанія стала належати "Акорду" та Олександру Бербі зі Львівської області.

Раніше "Телеграф" розповів про маловідому, але дуже цікаву будову, яка була зведена в Києві далекого 1844 року. Спочатку це була фортифікаційна споруда, проте згодом її приміщення перетворили на в’язницю суворого режиму, де розстрілювали ув’язнених.