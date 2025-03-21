Космические деньги на номерные знаки. МВД в Киеве объявило два огромных тендера

Планируют потратить более 160 млн грн

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) в Киеве объявил два масштабных тендера на закупку номеров для гостранспорта. В общем в 2025 году на это хотят потратить более 160 млн грн и это на четвертый год полномасштабного вторжения.

Как отмечается на портале prozorro.gov.ua, МВД объявило два тендера на закупку номеров. Один на сумму 142 686 630,00 грн, второй — на 28 248 750,00 грн.

Первый и самый большой тендер был обнародован в начале марта 2025 года. Размер минимального изменения суммы составляет 713 433,15 грн. Уже 13 марта текущего года избрали победителя — ООО "ЗАВОД "ДИНАМО"". Отметим, что в тендере участвовали четыре кандидата и все предложили одинаковые суммы закупки.

Согласно документу, более чем на 142 млн грн МВД планирует приобрести следующее количество номеров на авто: 656 635 комплектов и 105 410 штук. Номера будут закупаться и для легковых автомобилей, и для прицепов, и даже для мотоциклов.

Второй тендер от МВД Киева объявлен на 28 248 750,00 грн. За эти средства планируется приобрести более 86 тысяч номерных знаков для разовых поездок транспорта. Победителем тендера стал ООО "Л.П. ПРОДАКШН". Минимальная сумма шага составила 141 243,75 грн, ее не приняли.

В обоих заказах конечным сроком предоставления услуг указано 24 декабря 2025 года.

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