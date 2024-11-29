В одному з міст України може з'явитися незвичайний дорожній знак

Цю ініціативу запропонував депутат від "Європейської Солідарності"

У Львові пропонується запровадити новий інформаційний дорожній знак – білий ромб на блакитному тлі. Він уже успішно використовується в деяких європейських країнах та вказує на смугу руху для спільного використання автомобілів.

З такою ініціативою виступив голова фракції "Європейська Солідарність" у Львівській міській раді Петро Адамик. За його словами, такий знак допоможе зробити Львів сучасним містом мобільності.

"Це інновація, яка вже довела свою ефективність у Європі. Ми повинні створювати умови для відповідального використання транспорту та зробити Львів сучасним містом мобільності. Такий знак — це крок до екологічнішого та комфортнішого майбутнього для всіх учасників дорожнього руху", — заявив Адамик.

На думку нардепа, такий знак сприятиме зменшенню заторів у місті, покращенню екології та безпеки дорожнього руху.

Основні переваги нововведення, за словами Адамика, це:

Зменшення заторів. Виділені смуги розвантажать дороги, особливо у години пік. Покращення екології. Сприяння спільним поїздкам зменшить кількість автомобілів і обсяг шкідливих викидів у повітря. Безпека руху. Спеціалізовані смуги допомагають краще організувати дорожній рух і зменшують ризик аварій.

Ця ініціатива у майбутньому буде розглянута депутатами Львівської міськради. На даний момент, жодних рішень щодо цієї пропозиції озвучено не було.

Що означає знак із зображенням білого ромба на блакитному тлі

Такий знак вказує на смугу руху для спільного використання автомобілів. Позначена ромбом смуга руху переважно розташована зліва.

Мета знаку – уникнути перешкод під час обгону чи на виїздах, а також мотивувати людей більше користуватися електромобілями або громадським транспортом, щоб зменшити забруднення довкілля.

Цікаво, що у Франції його невиконання може коштувати водієві 135 євро.

Хто може користуватися смугою для спільного використання автомобілів:

громадський транспорт

таксі

електромобілі

автомобілі, в салоні яких не менше двох пасажирів

автомобілі "з дуже низьким рівнем викидів", тобто із наклейкою Crit’Air.

Кому не можна їздити смугою позначеною ромбом:

комерційний та комунальний транспорт

автомобілі без пасажирів.

Нагадаємо, з 1 листопада на дорогах українських міст було запроваджено єдиний швидкісний режим. Тепер швидкість руху передбачена в межах 50 км/год, за винятком тих ділянок, де дозволена швидкість нижча.

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