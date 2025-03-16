На аукціоні продають один із перших комп’ютерів, створених в Україні: як він виглядає і скільки коштує

Це справжня знахідка для любителів старої техніки

На сайті для колекціонерів Violity з’явився цікавий лот. Там продається комп’ютер, зроблений в Україні аж у 1993 році.

Мова про навчально-ігровий комп’ютер "Олімпік С". За словами автора, він не користувався ним, а тому стан, незважаючи на час, у нього ідеальний.

"Повністю комплектний, з документами та оригінальною коробкою", — додає продавець.

Довідково: "Олімпік С" є клоном британського комп’ютера ZX Spectrum. Вітчизняний комп’ютер збирався на заводі "Олімп" у 90-х роках. Оригінальний ZX Spectrum являв собою 8-розрядний домашній комп’ютер, створений компанією "Sinclair Research Ltd". Він був одним із найпопулярніших комп’ютерів у Європі, а його численні клони на початку 1990-х набули широкого поширення на території колишнього СРСР.

Дисплеєм цих комп’ютерів був звичайний телевізор, до якого комп’ютер підключався через антенное гніздо. Графіка була чорно-білою, а постійною пам’яттю служив побутовий касетний магнітофон. Розроблявся для навчання та роботи. Можна було грати у ігри.

За все це продавець просить 4500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають набір парфумів "Привет с Юга" з часів Радянського Союзу. За словами продавця цього товару, парфум знаходиться у відмінному стані. У набір входить два флакони парфумів, помада та пудра.

Також "Телеграф" раніше писав про продаж іграшкового зайця прямо з СРСР. Попри час він зберігся майже в ідеальному стані, навіть з етикетками. Поціновувачі старовини можуть придбати його на аукціоні.